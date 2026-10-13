Po migrantų krizės – Ispanijos karališkosios šeimos vizitas į Seutą

Jis surengtas po liepą kilusios migrantų iš Maroko bangos.
Ši kelionė yra pirmasis karališkosios šeimos vizitas nuo 2007-ųjų, kuomet kilo diplomatinė krizė su kaimyniniu Maroku, reiškusiu pretenzijas į Seutos ir kitos Ispanijos teritorijos Šiaurės Afrikoje – Melilijos – suverenitetą.
Liepos 30–31 dienomis precedento neturinčios bangos metu į nedidelį, maždaug 80 tūkst. gyventojų turintį miestą plūstelėjo daugiau nei 70 tūkst. migrantų. Dešimtys jų žuvo.
Dauguma atvykėlių per kelias valandas grįžo į Maroką, tačiau tūkstančiai jų liko ir ištisas savaites gyveno itin sunkiomis sąlygomis: miegojo gatvėse ar paplūdimyje.
Krizė supykdė vietos gyventojus ir pakenkė socialistų ministrui pirmininkui Pedro Sanchezui (Pedrui Sančesui) prieš lapkričio 29 dieną vyksiančius visuotinius rinkimus, kuriuose migracijos klausimas bus itin svarbus.
Pakeliui į rotušę susitikti su vietos valdžios pareigūnais Felipe VI ir Letizia pasveikino gatvėse susirinkusius gerbėjus, stabtelėdami paspausti rankų ir pabendrauti.
Žmonės kėlė telefonus, kad nufotografuotų karališkąją porą, o kai kurie vilkėjo marškinėlius su užrašu „Seuta neparduodama. Seutą reikia ginti“.
Visą rytą karališkosios poros laukusi 50-metė valstybės tarnautoja Cristina Carrasco (Kristina Karasko) naujienų agentūrai AFP sakė, kad paspausti ranką karaliui buvo „malonumas ir pasididžiavimas“.
„Mes visi jam sakėme: „Nepamirškite mūsų“, o jis atsakė: „Ne, mes jūsų nepamiršime“, – pasakojo C. Carrasco, jausdama „dėkingumą ir pasididžiavimą dėl vizito, kurio nusipelnėme“.
71-erių pensininkė Silvia Salmeron (Silvija Salmeron) teigė, kad šis vizitas buvo „lyg gaivaus oro gūsis. Man net pagaugai perbėgo per kūną“.
„Greitpuodis“
Rotušėje Seutos vadovas Juanas Jesusas Vivasas (Chuanas Chesusas Vivasas) padėkojo karališkajai porai už atvykimą „sunkiausiu mūsų naujausios istorijos momentu“.
Pasak jo, Seuta yra „greitpuodis, kuris gali bet kada sprogti“.
Pareigūnai laikinose pastogėse migrantams įrengė tūkstančius vietų ir išvalė pagrindines stovyklas paplūdimiuose, tačiau dalis atvykėlių toliau glaudžiasi aplinkinėse kalvose ir gatvėse.
69-erių pensininkė Ana Maria Diaz (Ana Marija Dias) teigė, kad karalius turėjo atvykti anksčiau ir pamatyti laikinąsias migrantų stovyklas bei aplankyti atokius Seutos rajonus, kuriuose jie telkiasi.
„Čia to nematyti, bet jei nuvyktumėte į atokius rajonus (...), tai baisu“, – AFP sakė Ispanijos vėliavą laikiusi A. M. Diaz.
Vyriausybė pabrėžia privalanti laikytis tarptautinės teisės ir vertinti, ar migrantai turi teisę į prieglobstį, o šimtai nelydimų vaikų negali būti išsiųsti skubos tvarka.
Karališkoji šeima aplankys kapines, kur pagerbs žuvusius migrantus – dauguma jų nuskendo bandydami apiplaukti pasienio užtvarą.
Felipe VI taip pat sakys kalbą per susitikimą su Seutos pilietinės visuomenės atstovais, o trečiadienį monarchai išvyks į Meliliją.
Diplomatinė rizika
Vizitas vyksta ypač jautriu metu Ispanijos ir Maroko santykiams, sklandant gandams apie galimą Rabato vaidmenį liepos mėnesio įvykiuose.
Ispanijos dešinieji apkaltino Maroką politiniais sumetimais suorganizavus šį antplūdį, tačiau Rabatas ir P. Sanchezas tai neigia.
Penktadienį tylą nutraukęs Maroko karalius Mohammedas VI (Mohamedas VI) pasmerkė „tam tikrų politinių ir žiniasklaidos sluoksnių neatsakingus pareiškimus bei akivaizdų situacijos instrumentalizavimą“, aiškiai reaguodamas į Ispanijos kritiką.
Pirmadienį laikraštis „El Pais“ pranešė, kad per migrantų antplūdį ir po jo Maroko karo laivai ne kartą įplaukė į Seutos vandenis, taip pažeisdami Ispanijos suverenitetą.
Ispanijos vyriausybės atstovė spaudai Elma Saiz (Elma Sais) antradienį patvirtino šį pranešimą, tačiau jį sumenkino, sakydama, kad tai buvo „pavienis incidentas, kuris buvo išspręstas visiškai įprastai“.
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