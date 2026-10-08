 Po nepavykusios egzekucijos amerikietė Pike vėl gali vaikščioti

Po nepavykusios egzekucijos amerikietė Pike vėl gali vaikščioti

2026-10-08 19:39
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Praėjus kiek daugiau nei savaitei po nepavykusios egzekucijos, mirties bausme nuteista amerikietė Christa Pike vėl gali vaikščioti. 

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<span>Po nepavykusios egzekucijos amerikietė Pike vėl gali vaikščioti</span>
Po nepavykusios egzekucijos amerikietė Pike vėl gali vaikščioti / Asociatyvi magnific nuotr.

Moteris jau vaikšto po savo palatą, ketvirtadienį stočiai BBC sakė jos advokatas Stephenas Ferrellas, remdamasis su Ch. Pike bendravusiais kolegomis. Tačiau ji esą vis dar yra „šiek tiek apdujusi“ ir kartais pamiršta, kur norėjo eiti.

„Gali būti liekamųjų padarinių. Kol kas to nežinome“, – pridūrė S. Ferrellas.

Praėjusį trečiadienį Nešvilyje, JAV Tenesio valstijoje, mirties bausme nuteista žudikė išgyveno po to, kai jai buvo suleistos dvi pentobarbitalio – paprastai mirtinos medžiagos – injekcijos. 

Tada ji buvo nugabenta į ligoninę ir prijungta prie dirbtinio kvėpavimo aparato. 

Tačiau antradienį, prieš pat planuotą gyvybę palaikančių aparatų atjungimą dėl įtariamos smegenų mirties, moteris pabudo ir vėl pradėjo kalbėti.

Ch. Pike 1995 m. buvo nuteista mirties bausme už savo 19-metės bendramokslės Colleen Slemmer nužudymą. 

Ch. Pike advokatai argumentavo, kad nusikaltimą ji įvykdė būdama vos 18 metų ir kad, ilgus metus patyrusi seksualinę prievartą, turėjo psichikos sveikatos problemų.

Šiame straipsnyje:
Mirties bausmė
egzekucija
JAV
Christa Pike

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