Policija: penki asmenys, sulaikyti dėl incidento JK oro pajėgų bazėje, paleisti už užstatą

„Po išsamių apklausų ir tyrimo veiksmų penki sulaikyti vyrai šią popietę paleidžiami už policijos nustatytą užstatą“, – žurnalistams sakė komisaro pavaduotojas Laurence’as Tayloras.
„Norėčiau aiškiai pabrėžti: tai nereiškia, kad tyrimas baigtas. Jiems taikomi griežti judėjimo ir bendravimo su kitais asmenimis apribojimai“, – pridūrė jis.
Anksčiau buvo pranešta, kad visi penki sulaikyti vyrai yra Jungtinės Karalystės piliečiai, vyresni nei 20 metų.
Pasak policijos, šie penki asmenys – 25 metų vyras, trys 24 metų vyrai ir vienas 23 metų vyras, visi gyvenantys Londone, – buvo sulaikyti nuo sekmadienio įtariant juos nusikalstamomis veikomis, įskaitant pasirengimą įvykdyti teroro aktą, pagal JK kovos su terorizmu įstatymus.
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