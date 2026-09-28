 Policija: penki asmenys, sulaikyti dėl incidento JK oro pajėgų bazėje, paleisti už užstatą

Policija: penki asmenys, sulaikyti dėl incidento JK oro pajėgų bazėje, paleisti už užstatą

2026-09-28 19:16
Viljama Sudikienė (AFP)

 Penki vyrai, sulaikyti dėl įtariamo sąmokslo susprogdinti bombą JAV naudojamoje Didžiosios Britanijos oro pajėgų bazėje, paleisti už užstatą, pirmadienį pranešė Jungtinės Karalystės kovos su terorizmu policijos vadovas.  

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Policija: penki asmenys, sulaikyti dėl incidento JK oro pajėgų bazėje, paleisti už užstatą</span>
Policija: penki asmenys, sulaikyti dėl incidento JK oro pajėgų bazėje, paleisti už užstatą / EPA-ELTOS nuotr.

 „Po išsamių apklausų ir tyrimo veiksmų penki sulaikyti vyrai šią popietę paleidžiami už policijos nustatytą užstatą“, – žurnalistams sakė komisaro pavaduotojas Laurence’as Tayloras.

„Norėčiau aiškiai pabrėžti: tai nereiškia, kad tyrimas baigtas. Jiems taikomi griežti judėjimo ir bendravimo su kitais asmenimis apribojimai“, – pridūrė jis.

Anksčiau buvo pranešta, kad visi penki sulaikyti vyrai yra Jungtinės Karalystės piliečiai, vyresni nei 20 metų.

Pasak policijos, šie penki asmenys – 25 metų vyras, trys 24 metų vyrai ir vienas 23 metų vyras, visi gyvenantys Londone, – buvo sulaikyti nuo sekmadienio įtariant juos nusikalstamomis veikomis, įskaitant pasirengimą įvykdyti teroro aktą, pagal JK kovos su terorizmu įstatymus.

 

 

 
Šiame straipsnyje:
JK oro pajėgų bazė
paleisti už užstatą
teroro aktas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų