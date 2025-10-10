„Politico“: ES nenusileis Trumpui dėl aplinkosaugos reikalavimų JAV įmonėms

Trečiadienį kalbėdama per susitikimą už uždarų durų su ES valstybių ambasadoriais, Europos Komisijos (EK) Prekybos ir ekonominio saugumo generalinio direktorato vadovė Sabine Weyand sakė, kad JAV parengtas dokumentas netaps derybų pagrindu. Apie tai „Politico“ sužinojo iš anonimiškai apie susitikimą kalbėjusių penkių diplomatų ir pareigūnų.
Remiantis šiuo JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos parengtu dokumentu, ES turėtų JAV įmonėms netaikyti reikalavimų paruošti planus kovai su klimato kaita ir nutraukti aplinkos bei žmogaus teisių pažeidimus savo tiekimo grandinėse.
„The Financial Times“ trečiadienį pranešė, kad šiame JAV dokumente tokie ES teisės aktai vertinami kaip „nereikalingas ir pernelyg griežtas reguliavimas“, kuris JAV bendrovėms sukelia „didelę ekonominę ir administracinę naštą“.
Tačiau „Politico“ kalbinti diplomatai ir pareigūnai sakė, kad EK nesiruošia atsižvelgti į kritiką išreikštą dokumente, kuris buvo parengtas jau po to, kai D. Trumpas su EK pirmininke Ursula von der Leyen liepos mėnesį Škotijoje pasiekė susitarimą dėl prekybos. ES ketina ir toliau vadovautis sąlygomis, kurios buvo išdėstytos bendrame pareiškime, o jame tokių nuolaidų JAV įmonėms nenumatoma.
„Visada sakėme, kad dėl tų klausimų nesiderame“, – teigia vienas EK pareigūnas.
Tuo metu vienos ES valstybės narės atstovas sakė, kad kritika nukreipta prieš žaliąsias taisykles yra JAV derybų taktika.
„Jie turi savo raudonų linijų, o mes turime savo“, – sakė diplomatas.
S. Weyand kalbėjo uždaros sesijos metu, kuri skirta jautrioms temoms aptarti, o ambasadoriai į susitikimą negalėjo įsinešti telefonų. ES valstybių narių vyriausybėms nesuteikta prieiga prie JAV atsiųsto derybų dokumento, atsižvelgiant į rizikas, galinčias nulemti trilijonų JAV dolerių vertės susitarimą dėl prekybos.
D. Trumpo administracija nuolat aršiai kritikuoja ES aplinkosaugos reglamentus, o tuo pačiu metu Jungtinėse Valstijose naikinamos JAV įmonėms taikomos taisyklės, kurios buvo sukurtos siekiant apsaugoti aplinką, riboti anglies dvideginio ir kitų teršalų išmetimą į atmosferą.
Naujausi komentarai