„Politico“: Pentagonas nebevadovaus karinę paramą Ukrainai koordinavusiai NATO būstinei Vokietijoje

Leidinio šaltinių teigimu, vadovavimas Saugumo pagalbos Ukrainai grupei (SAG-U) ilgainiui bus perduotas kitai NATO valstybei narei. Nuo pat Rusijos plataus masto invazijos pradžios ši struktūra atliko svarbų vaidmenį tiekiant Ukrainos pajėgoms ginkluotę ir rengiant karius. Toks ėjimas reikštų, kad JAV nebedalyvaus formuojant būsimą Ukrainos ginkluotųjų pajėgų struktūrą.
Šaltinių teigimu, vadovavimo perdavimas gali užtrukti iki vienerių metų. Kartu pabrėžiama, kad tai neturės įtakos bendradarbiavimo su Ukraina tęstinumui. Nors programai vadovaus NATO, JAV vadavietė Europoje ir toliau dalyvaus jos veikloje per amerikietį pavaduotoją.
„Parama Ukrainai išlieka vienu svarbiausių prioritetų“, – pareiškė NATO atstovas spaudai.
Vokietijos Vysbadeno mieste įsikūrusi Saugumo pagalbos Ukrainai grupė koordinuoja karinės įrangos tiekimą Ukrainai bei prižiūri Ukrainos ginkluotųjų pajėgų mokymus ir logistinę paramą.
„Nuo pat pradžių buvo numatyta, kad SAG-U bus laikina struktūra. Šiuo ėjimu siekiama perskirstyti naštą Aljanso viduje remiant Ukrainą ir suderinti JAV išteklių paskirstymą su Nacionalinės gynybos strategija“, – teigiama Pentagono pareiškime.
Šis sprendimas atitinka praktiką perduoti NATO vadovavimo funkcijas sąjungininkėms Europoje. Vasarį JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija paskelbė iš Europos atitrauksianti dalį aukščiausiosios karinės vadovybės ir perduosianti NATO Jungtinių pajėgų vadavietės Virdžinijos valstijos mieste Norfolke kontrolę Jungtinei Karalystei. Italija perims vadovavimą Jungtinei pajėgų vadavietei Neapolyje, o Vokietija ir Lenkija perims NATO Jungtinių pajėgų vadavietę Nyderlandų mieste Brunsume.
Nuo 2024 m. SAG-U vadovaujantis JAV sausumos pajėgų generolas leitenantas Curtisas Buzzardas pirmadienį paliks pareigas ir perduos įgaliojimus generolui leitenantui Guillaume'ui Borpersui, kuris užbaigs JAV misiją.
Ši struktūra buvo įkurta per 2024 m. liepą Vašingtone vykusį NATO viršūnių susitikimą. Nuo pat pradžių buvo numatyta, kad ilgainiui vadovavimą perims Europa.
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