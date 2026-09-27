Iš popiežiaus – raginimas dėl seksualinės prievartos rykštės

1,4 mlrd. pasaulio katalikų lyderis atvyko į keturių dienų vizitą Prancūzijoje – pasaulietiškoje valstybėje su giliomis katalikystės šaknimis. Tai yra pirmasis oficialus popiežiaus apsilankymas šalyje per beveik du dešimtmečius.
„Ryžtingai stojo į kovą su skaudžia nepilnamečių prievartos rykšte, kurią įvykdė dvasininkai ar kiti bažnytinės aplinkos asmenys“, – kreipdamasis į vyskupus uždarame susitikime piligrimų mieste Lurde kalbėjo popiežius, remiantis spaudai išplatintu kalbos tekstu.
„Svarbu tęsti pradėtą kelią ir išlaikyti didžiausią budrumą“, – teigė jis.
2021 metais atliktas tyrimas atskleidė, kad per 70 metų Prancūzijoje dvasininkai arba pasauliečiai Bažnyčios nariai seksualiai išnaudojo apie 330 tūkst. nepilnamečių.
Pontifikas sekmadienį vėliau privačiai susitiko su septyniomis aukomis, kurios dabar jau yra suaugusios. Jis pažadėjo dėti daugiau pastangų reformuoti Bažnyčią po visą pasaulį supurčiusio seksualinio išnaudojimo skandalo.
Ryžtingai stojo į kovą su skaudžia nepilnamečių prievartos rykšte, kurią įvykdė dvasininkai ar kiti bažnytinės aplinkos asmenys.
Tarp jų yra 80-metis vyras, patyręs prievartą būdamas moksleiviu „Notre-Dame de Betharram“ mokyklos internate, kurį dešimtmečius gaubė daugybiniai kaltinimai dėl fizinės ir seksualinės prievartos.
„Klaidinga atjauta“
Katalikų tradicija skelbia, kad 1858 metais Lurdo grotoje Mergelei Marijai pasirodžius valstiečių mergaitei, šiuolaikinė šventovė tapo viena svarbiausių katalikų piligrimystės vietų pasaulyje.
Pietvakarių Prancūzijos miestą kasmet aplanko apie 3 mln. maldininkų, o tikintieji tiki, kad čia vyksta stebuklingi išgijimai.
Sekmadienio rytą pilnutėlėje aikštėje šalia šventovės aidėjo giesmės, o popiežius Leonas palaimino tikinčiuosius šventuoju vandeniu.
„Kai sužinojome, kad popiežius atvyksta į Lurdą, iškart užsisakėme vietas!“ – sakė 54-erių Jerome’as Vionas (Žeromas Vionas) iš Paryžiaus, vilkintis levandų spalvos marškinėlius su užrašu „Generation Leo“.
Jis palankiai įvertino pontifiko dėmesį dvasininkų išnaudojimo aukoms.
„Jo, kaip dvasinio mokytojo, vaidmuo – vesti šią Bažnyčią, kuri patyrė visiškai žiaurius dalykus, tačiau daugelį metų atgailauja“, – sakė jis.
26-erių Domitille Bardoul (Domitil Bardul) teigė, kad tai, jog popiežius išklausys aukas, yra „labai gražu“.
„Tai taip pat būdas pripažinti, kad imamasi visų įmanomų priemonių tokiai prievartai išvengti“, – pridūrė ji.
Leonas XIV yra trečiasis popiežius, aplankęs Lurdą po Benedikto XVI 2008 metais bei Jono Pauliaus II 1983 ir 2004 metais.
Sekmadienio popietę kreipdamasis į sergančius piligrimus, Leonas XIV pasisakė prieš eutanaziją, kurią Prancūzijos parlamentas birželį įteisino tam tikriems nepagydomais negalavimais sergantiems suaugusiesiems.
„Turime atmesti pagundą sukelti mirtį prisidengiant klaidinga atjauta“, – sakė jis.
„Tai, kas legalu, nebūtinai yra moralu“, – teigė popiežius.
„Išmintingi lyderiai“
Popiežius į Lurdą atvyko šeštadienio vakarą po didžiulių mišių po atviru dangumi Paryžiaus aikštėje ir gretimoje prabangių parduotuvių gatvėje.
Likus mėnesiams iki prezidento rinkimų, kuriuose stiprėja kraštutinių dešiniųjų pozicijos, o imigracija yra svarbi darbotvarkės tema, jis meldė Mergelę Mariją „išmelsti Prancūzijai išmintingus ir dosnius lyderius (...), trokštančius tarnauti bendrajam gėriui“.
Anksčiau tą popietę 71-erių pontifikas vedė entuziastingų tikinčiųjų mišias Paryžiaus Santarvės aikštėje, likus vos septyniems mėnesiams iki rinkėjai išrinks centristo prezidento Emmanuelio Macrono (Emaniuelio Makrono) įpėdinį.
Renginyje dalyvavo nemažai kandidatų į prezidentus, įskaitant kraštutinių dešiniųjų lyderę Marine Le Pen (Marin Le Pen) ir centristą Edouard’ą Philippe’ą (Eduarą Filipą).
E. Macronas mišiose nedalyvavo, jam atstovavo žmona Brigitte (Brižit).
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