Popiežius Leonas XIV Paryžiuje pradėjo aukoti mišias po atviru dangumi

Pasak Vatikano, į mišias susirinko apie 700 tūkst. žmonių.
Mišios prasidėjo po to, kai pontifikas papamobiliu nuvažiavo Prancūzijos sostinės simboliu tapusiu Eliziejaus Laukų prospektu, kur jį džiaugsmingai sveikino didžiulė tikinčiųjų minia.
Važiuodamas papamobiliu, popiežius šypsodamasis palaimino kelis kūdikius ir mojavo tikintiesiems. Popiežiaus maršrutas driekėsi nuo Triumfo arkos iki Santarvės aikštės, kur įrengta balta pastogė. Daugiau nei dviejų kilometrų ilgio atkarpoje išdėstyti dešimtys milžiniškų ekranų.
Miesto centras uždarytas, virš galvų suka ratus sraigtasparniai, o ant stogų budi snaiperiai.
Šios mišios yra svarbiausias antrosios iš keturių pontifiko vizito Prancūzijoje dienų akcentas.
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