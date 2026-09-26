 Popiežius Leonas XIV Paryžiuje pradėjo aukoti mišias po atviru dangumi

Popiežius Leonas XIV Paryžiuje pradėjo aukoti mišias po atviru dangumi

2026-09-26 17:24
BNS inf.

Popiežius Leonas XIV šeštadienį Paryžiuje pradėjo aukoti mišias po atviru dangumi, į kurias Santarvės aikštėje bei greta esančiuose Eliziejaus laukuose susirinko šimtai tūkstančių žmonių.

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popiežius Leonas XIV
popiežius Leonas XIV / Scanpix nuotr.

Pasak Vatikano, į mišias susirinko apie 700 tūkst. žmonių.

Mišios prasidėjo po to, kai pontifikas papamobiliu nuvažiavo Prancūzijos sostinės simboliu tapusiu Eliziejaus Laukų prospektu, kur jį džiaugsmingai sveikino didžiulė tikinčiųjų minia.

Važiuodamas papamobiliu, popiežius šypsodamasis palaimino kelis kūdikius ir mojavo tikintiesiems. Popiežiaus maršrutas driekėsi nuo Triumfo arkos iki Santarvės aikštės, kur įrengta balta pastogė. Daugiau nei dviejų kilometrų ilgio atkarpoje išdėstyti dešimtys milžiniškų ekranų.

Miesto centras uždarytas, virš galvų suka ratus sraigtasparniai, o ant stogų budi snaiperiai.

Šios mišios yra svarbiausias antrosios iš keturių pontifiko vizito Prancūzijoje dienų akcentas.

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