Pora gyvena kruiziniame laive: įvardijo pagrindinį trūkumą

Amerikiečių pora Monika Brzoska ir Jorell Conley 2023 m. pardavė visą savo turtą, kad galėtų apsigyventi kruiziniame laive ir nuolat keliauti po pasaulį. Tačiau po daugiau nei metų kelionių jie pripažino, kad toks gyvenimo būdas turi ir trūkumų, rašo „Daily Mail“.
Monika ir Jorell dirbo mokytojais, tačiau po kelių bendrų kelionių kruiziniais laivais jie pamilo šį gyvenimo būdą. Jie norėjo pamatyti pasaulį prieš išeidami į pensiją, nes dėl sveikatos problemų keliauti būtų sunku.
Nuo 2023 m. kovo mėnesio pora nuolat keliauja, leisdamiesi į vieną kruizą po kito.
„Iškart pasijutau laisva. Nežinojome, kiek ilgai užteks mūsų pinigų, bet nusprendėme išnaudoti kiekvieną minutę. Greitai pripratome prie naujo gyvenimo ritmo. Anksčiau visada būdavo pamokų planai, maisto ruošimas ir tvarkymasis, bet visa tai išnyko“, – žurnalistams sakė Monika, girdamasi, kad ištisus metus negamino maisto ir nesinaudojo skalbimo mašina.
Tačiau šis gyvenimas pasirodė ne visiškai tobulas.
„Žinoma, pasitaiko sunkumų. Pasiilgstame savo šeimų, bet žinome, kad prireikus galime parskristi namo“, – sakė moteris.
