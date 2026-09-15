PPO įspėja apie rimčiausius prekybos sutrikimus nuo organizacijos įkūrimo

PPO metinėje ataskaitoje teigiama, kad sistema šiuo metu išgyvena lemiamą etapą, o ataskaitoje „pateikiama naujų įrodymų, kad grįžimas prie vienašališkos prekybos politikos brangiai kainuotų“.
PPO perspėja, kad toks posūkis galėtų sumažinti pasaulio bendrąjį vidaus produktą (BVP) maždaug 5 proc., o eksportą iki 2050 m. – 18,6 proc.
„Pasaulio prekybos politika ir PPO patiria didžiausius ir ilgiausiai trunkančius sutrikimus nuo tada, kai prieš 80 metų buvo sukurta daugiašalė prekybos sistema“, – teigiama ataskaitoje.
Ataskaitoje pakartotas PPO generalinės direktorės Ngozi Okonjo-Iwealos kovo mėnesį, netrukus po JAV ir Izraelio inicijuoto karo prieš Iraną pradžios, išsakytas perspėjimas.
„Matėme tokio masto iššūkius prekybos taisyklėms, kokių nebuvo nuo tada, kai po Didžiosios depresijos ir Antrojo pasaulinio karo buvo sukurtos daugiašalės institucijos, turėjusios užtikrinti atvirą, stabilią ir prognozuojamą pasaulio prekybą“, – ataskaitos įžangoje rašė N. Okonjo-Iweala.
Pasak jos, bendradarbiavimas prekybos srityje „padėjo mažinti pajamų atotrūkį tarp besivystančių ir išsivysčiusių ekonomikų ir prisidėjo prie taikos tarp organizacijos narių“.
„Nors pasaulio prekybos aplinka gerokai pasikeitė (...), pamatinė sistemos logika, kad visoms ekonomikoms naudingiau bendradarbiauti, o ne veikti vienašališkai, šiandien tebėra tokia pat aktuali kaip visada“, – pabrėžė N. Okonjo-Iweala.
Ragina išsaugoti tai, kas veikia
Tačiau perspektyvos pablogėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui 2025 m. sausį grįžus į Baltuosius rūmus ir pradėjus sparčiai įvedinėti muitus, taip pat smarkiai išaugus geopolitinei įtampai, ypač Artimuosiuose Rytuose.
PPO nurodė keletą bendradarbiavimą apsunkinusių veiksnių, įskaitant ekonominės galios pasiskirstymo pokyčius ir vis dažnesnį bei įvairesnį valstybių kišimąsi į rinkas.
Vertindami ateities perspektyvas, PPO ekonomistai analizavo tikėtiną ekonomikos augimą pagal skirtingus scenarijus.
„Susiskaldymas pagal geopolitines linijas galėtų sumažinti pasaulio BVP maždaug 5 proc. O pasaulyje, kuriame PPO išnyktų ir ją pakeistų laisvosios prekybos susitarimų tinklas, nuostoliai siektų beveik 7 proc.“, – antradienį diplomatams sakė N. Okonjo-Iweala.
Be to, daugiašalės prekybos silpnėjimo kaina nebūtų vienoda visoms šalims – ypač pažeidžiamos būtų mažiausios ir skurdžiausios ekonomikos.
„Priešingai, jei narės kryptingai stiprintų daugiašalį bendradarbiavimą prekybos srityje, išsaugotų tai, kas veikia, ir reformuotų tai, kas neveikia, pasaulio BVP galėtų padidėti maždaug 3 proc.“, – tikino N. Okonjo-Iweala.
Daugėja apribojimų
Atnaujintas pasaulio prekybos prognozes spalio 8 d. paskelbsianti PPO išlieka taisyklėmis grindžiamos pasaulio prekybos sistemos pagrindas – pagal jos taisykles vis dar vyksta 72 proc. pasaulio prekybos.
„Tuo pat metu prieš dvejus metus ši dalis siekė 80 proc. Tendencija kelia nerimą“, – naujienų agentūrai AFP sakė PPO vyriausiasis ekonomistas Robertas Staigeris.
„Dar vienas ženklas, kad pasaulio prekyba patiria spaudimą, yra tai, jog nauji muitai ir prekybos apribojimai dabar taikomi 11 proc. pasaulio importo. Tai didžiausia dalis per daugiau nei 15 metų“, – sakė jis.
Nors pasaulio prekybos rodikliai tebėra gana geri, R. Staigeris teigė, kad sistemai atsilaikyti padeda dirbtinis intelektas (DI).
„Taip pat turime pripažinti, kad dalį šio atsparumo gali lemti DI ir DI bumas bei tai, kad DI plėtrai reikalingų prekių gamyba yra itin priklausoma nuo prekybos. DI plėtrai reikalingų prekių, tokių kaip serveriai, gamyklos, kompiuteriai ir duomenų centrai, gamybai reikia daug importuojamų prekių, o šis investicijų bumas (...) gali užmaskuoti dalį pasaulio prekybos nuosmukio, kuris kitu atveju galėtų būti fiksuojamas“, – aiškino R. Staigeris.
Tačiau R. Staigeris perspėjo, kad „prekyba DI srityje paprastai apsiriboja palyginti nedideliu skaičiumi šalių, kurios gauna iš jos naudos“.
„Sudėti visus kiaušinius į vieną krepšį ir manyti, kad viskas gerai vien todėl, jog pasaulio prekyba toliau gana sparčiai auga, yra šiek tiek rizikinga“, – pabrėžė jis.
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