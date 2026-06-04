Prancūzija paleido sulaikyto su Maskva susijusio tanklaivio kapitoną

Tanklaivio kapitonas buvo paleistas trečiadienį vakare, praleidęs sulaikymo vietoje maždaug parą.
Jis buvo sulaikytas „siekiant sudaryti sąlygas tęsti išsamius ir sudėtingus teisminius tyrimus“, sakė šiaurės vakarų miesto Bresto prokuroras Stephane'as Kellenbergeris.
Prokuroras pridūrė, kad tanklaivis „Tagor“, kurį Prancūzijos karinės jūrų pajėgos sulaikė sekmadienį dėl įtarimų, kad jis plaukioja su suklastota vėliava, liks Bretanės regiono Duarnenė įlankoje.
Tai jau ketvirtasis laivas, kurį Prancūzija perėmė nuo rugsėjo mėnesio, įtardama, kad laivai priklauso Maskvos „šešėliniam laivynui“, kurį, kaip teigiama, Rusija naudoja siekdama apeiti Vakarų sankcijas.
Prokuroras trečiadienį pareiškė, kad dėl įtariamo vėliavos neturėjimo ir atsisakymo vykdyti Prancūzijos karinio jūrų laivyno nurodymus kapitonui gresia iki vienerių metų laisvės atėmimo bausmė ir 150 tūkst. eurų bauda.
Jis pridūrė, kad tokios pat bausmės gali būti taikomos laivo savininkui, kurio tapatybė šiuo metu nustatoma.
Rusijos ambasada Prancūzijoje reikalavo kapitoną nedelsiant paleisti.
Įtariama, kad tanklaivis „Tagor“ gabeno Rusijos ar Irano naftą, nepaisant tarptautinių sankcijų. Remiantis atvirojo kodo duomenų baze „Opensanctions“, tanklaivis siejamas su laivybos magnatu Mohammadu Hosseinu Shamkhani.
M. H. Shamkhani yra buvusio Irano aukščiausiojo lyderio Ali Khamenei saugumo patarėjo Ali Shamkhani sūnus. Pastarieji du žuvo vasario 28 d. – pirmąją karą Artimuosiuose Rytuose įplieskusių JAV ir Izraelio atakų dieną.
Prancūzijos valdžios institucijų teigimu, prieš sulaikymą „Tagor“ išplaukė iš Murmansko uosto šiaurės vakarų Rusijoje.
Jie pridūrė, kad laivas neteisėtai plaukė su Kamerūno vėliava ir buvo pakeliui į Limbe šios Afrikos šalies vakaruose.
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