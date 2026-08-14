Prancūzijoje panaikintas draudimas vaikams naudotis socialiniais tinklais

Konstitucinė Taryba nusprendė, kad prezidento Emmanuelio Macrono remto įstatymo pirmuoju straipsniu jaunesnių nei 15-os metų asmenų saviraiškos ir komunikacijos laisvei nustatomas apribojimas „nėra nei tinkamas, nei būtinas, nei proporcingas“.
ELTA primena, kad Prancūzija liepos pabaigoje tapo pirmąja Europos Sąjungos (ES) šalimi, uždraudusia socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams. Įstatymą liepos 21 d. plačia balsų dauguma priėmė Prancūzijos Senatas ir Nacionalinė Asamblėja.
E. Macronas siekė, kad naujasis draudimas įsigaliotų jau po vasaros atostogų ir po įstatymo priėmimo kalbėjo apie „didelę pažangą“.
„Prancūzija Europoje atveria kelią mūsų vaikų, mūsų jaunuolių apsaugai“, – sakė jis vaizdo įraše, šį įstatymą anksčiau paskelbęs vienu savo prezidentavimo prioritetų.
Naujoms socialinių tinklų paskyroms įstatymas turėjo būti taikomas nuo rugsėjo 1 d., o jau esamoms būtų galiojęs keturių mėnesių pereinamasis laikotarpis.
Be to, įstatyme buvo numatytas mobiliųjų telefonų draudimo mokyklose išplėtimas iki vyresnių klasių.
Įstatymu siekta išvengti sveikatai žalingo socialinių tinklų poveikio vaikams. Remiantis nacionalinės sveikatos tarnybos ataskaita, socialinių tinklų naudojimas daro didelę žalą jaunuolių psichinei sveikatai.
Tarp minimų rizikų – kibernetinės patyčios, nuolatinis lyginimasis su kitais ar iš dalies nerealistiškais pavyzdžiais ir žiaurus turinys. Be to, remiantis tyrimu, algoritmai prikausto jaunų žmonių dėmesį ir dažnai trikdo jų miego įpročius.
Australija praėjusį gruodį tapo pirmąja pasaulio šalimi, įvedusia socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei 16-os metų vaikams ir jaunuoliams.
Sureagavo į sprendimą
Po sprendimo Eliziejaus rūmai pranešė, kad E. Macronas pavedė ministrui pirmininkui Sebastienui Lecornu parengti naują „teisiškai pagrįstą“ įstatymo projektą.
Eliziejaus rūmai nurodė, kad S. Lecornu turės „kuo greičiau“ parengti projektą, kuriame būtų atsižvelgta tiek į Konstitucinės Tarybos sprendimą, tiek į Europos reguliavimo sistemą.
Prezidentūra pabrėžė, kad E. Macrono pasiryžimas įgyvendinti šią reformą išlieka nepakitęs.
Naujausi komentarai