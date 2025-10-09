Prancūzijoje rengiamas arabų ir Europos šalių susitikimas, skirtas aptarti pagalbą Gazos

Šis susitikimas rengiamas praėjus kelioms valandoms po to, kai žydų valstybė ir „Hamas“ pasiekė susitarimą dėl paliaubų.
Anksčiau ketvirtadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie ugnies nutraukimo ir įkaitų paleidimo susitarimą.
Tai yra itin svarbus žingsnis siekiant užbaigti karą, nusinešusį dešimtis tūkstančių žmonių gyvybių ir sukėlusį humanitarinę krizę Gazos Ruože.
Šis susitarimas buvo pasiektas per netiesiogines derybas Egipto kurorte Šarm aš Šeiche ir praėjus vos kelioms dienoms po to, kai buvo minimos antrosios 2023 metų spalio 7-osios „Hamas“ išpuolio prieš Pietų Izraelį, kuris sukėlė karą Gazos Ruože, metinės.
Nors Europos valstybės tvirtai palaiko D. Trumpo planą dėl karo Gazos Ruože užbaigimo, JAV ir kelios Senojo žemyno šalys nesutaria, ar dabar yra tinkamas metas pripažinti Palestinos valstybingumą.
Rugsėjo 22 dieną Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas Jungtinėse Tautose (JT) pripažino Palestinos valstybingumą. Tokį pat žingsnį žengė Kanada, Portugalija ir Jungtinė Karalystė (JK).
Ketvirtadienį Paryžiuje rengiamame susitikime dalyvaus penkių pagrindinių arabų valstybių – Egipto, Jordanijos, Saudo Arabijos, Kataro ir Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) – aukščiausi diplomatai. Prie jų prisijungs ir Europos šalių atstovai – Prancūzijos, Italijos, Vokietijos, Ispanijos bei JK užsienio reikalų ministrai.
Skelbiama, kad derybose taip pat dalyvaus Turkijos ir Europos Sąjungos (ES) atstovai.
„Šis susitikimas suteiks galimybę dirbti įgyvendinant taikos planą ir nustatant „dienos po“ sistemą, patikslinant kolektyvinio įsipareigojimo aspektus“, – sakoma Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos išplatintame pranešime.
Pranešime priduriama, kad daugiausia dėmesio bus skiriama palestiniečių teritorijų saugumui, valdymui ir Gazos Ruožo atstatymui po karo.
„Būtina veikti kartu“
Dar prieš paskelbiant paliaubas, Paryžiaus planai dėl susitikimo sulaukė Izraelio pasipiktinimo.
Be to, ketvirtadienį vyksiančios derybos dar labiau įtempė Prancūzijos ir Izraelio santykius po E. Macrono sprendimo pripažinti Palestinos valstybę. Šį žingsnį pasmerkė Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.
Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras socialiniame tinkle „X“ pasmerkė susitikimą Paryžiuje, pavadindamas jį „nereikalingu ir žalingu“.
Pasak jo, susitikimas rengiamas „už Izraelio nugaros“, itin jautriu metu, kai Egipte vyksta netiesioginės derybos.
Anksčiau šią savaitę vienas šaltinis, kalbėdamas su anonimiškumo sąlyga, nurodė, kad į Paryžiaus susitikimo darbotvarkę įtrauktos Tarptautinės stabilizavimo pajėgos, apie kurias D. Trumpas užsiminė kaip apie savo taikos plano dalį, bei parama Palestinos autonomijai.
„Būtina veikti kartu ir imtis darbo“, – sakė Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulis.
Berlynas ne kartą yra teigęs, kad nepritaria Prancūzijos ir kitų Europos šalių sprendimui pripažinti Palestinos valstybingumą.
Susitikimas turėtų prasidėti 17 val. vietos (18 val. Lietuvos) laiku. Skelbiama, kad po susitikimo bus surengta Prancūzijos užsienio reikalų ministro Jeano-Noelio Barrot spaudos konferencija.
Tačiau kol kas nėra aišku, ar susitikime dalyvaus Prancūzijos prezidentas.
