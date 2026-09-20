Prancūzijoje tūkstančiai žmonių protestavo prieš įstatymo projektą dėl „leidimo žudyti“ teisėsaugai

Nacionalinės Asamblėjos deputatai liepą pritarė šiam įstatymo projektui, kuriame teigiama, kad bet kuris jėgą panaudojęs teisėsaugos pareigūnas laikomas veikęs teisėtai. Dabar dėl šio projekto balsuos Senatas.
Protesto eitynėse kartu su kitais dalyviais žygiavo politikai, teisių gynimo grupių ir kiti aktyvistai, tarp kurių buvo ir Mathilde Panot (Matildė Pano) iš kairiųjų partijos „Nenugalėtoji Prancūzija“ (LFI).
„Policija jau dabar žudo“, – miniai kalbėjo M. Panot, ragindama Senate nepritarti šiam įstatymo projektui.
„Respublikoje negali būti organizuoto policijos nebaudžiamumo, – sakė ji. – Respublikoje negali būti piliečių kategorijos, turinčios teisę spręsti dėl kitų piliečių gyvybės ar mirties.“
Tarp protesto dalyvių buvo ir Amal Bentousi (Amal Bentusi), sesuo plėšiko, kuriam į nugarą šovė policija per 2012 metų incidentą Sena-Sen Deni, esančiame į šiaurę nuo Paryžiaus.
Tai, ką ji pavadino „leidimu vykdyti mirties bausmę“, skirta „pakeisti įrodinėjimo naštą“ tokiuose incidentuose, teigė ji.
Proteste taip pat dalyvavo „Amnesty International“, Prancūzijos magistratų sąjunga ir šalies Žmogaus teisių lyga.
Šį savaitgalį Prancūzijos miestuose buvo suorganizuota dešimtys kitų eitynių, skirtų protestuoti prieš šį įstatymo projektą.
Policija pranešė, kad Lione susirinko 4,5 tūkst., o Tulūzoje – 3,7 tūkst. žmonių.
Peticija prieš įstatymo projektą Nacionalinės Asamblėjos svetainėje surinko 730 tūkst. parašų, tačiau parlamento teisės komitetas liepą ją atmetė.
Įstatymo projekto šalininkai teigia, kad jis padėtų išvengti automatinio įtarimo ar sulaikymo teisėsaugos pareigūnams, panaudojantiems ginkluotą jėgą.
Tačiau Marselio proteste „Amnesty International“ atstovas Cedricas Picard'as (Sedrikas Pikaras) sakė: „Mes bijome, kad šis įstatymas tik sustiprins policijos smurtą.“
„Šalyje, kurioje policijos smurtas yra vienas iš didžiausių, šis įstatymas gali pabloginti situaciją“, – sakė vienas protestuotojas, vidurinės mokyklos mokinys, prisistatęs Hugo vardu.
Šeštadienį Prancūzijos vidaus reikalų ministras Laurent'as Nunezas (Loranas Nunesas) paragino policiją būti „ypač budrią“ protestų metu, baimindamasis incidentų.
Reno mieste pareigūnai pranešė, kad aštuoni žmonės buvo suimti ir trys policijos pareigūnai sužeisti, nes į juos buvo mėtomos petardos.
Naujausi komentarai