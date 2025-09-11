Prancūzijoje vykstantys protestai pirmąją premjero darbo dieną pavertė chaosu

Antivyriausybinė kampanija, pavadinta „Blokuokime viską“ (pranc. „Bloquons tout“), siekiama padidinti spaudimą prezidentui Emmanueliui Macronui (Emaniueliui Makronui) ir „pakrikštyti“ naująjį ministrą pirmininką Sebastieną Lecornu (Sebastjeną Lekorniu) ugnimi.
Nors protestuotojams nepavyko įgyvendinti savo tikslo visiškai sutrikdyti veiklą visoje šalyje, jie vis dėlto sugebėjo paralyžiuoti dalį kasdienio gyvenimo ir sukelti chaosą.
80 tūkst. riaušėms malšinti dislokuotų policijos pareigūnų išardė barikadas ir sulaikė šimtus protestuotojų, tačiau konflikto židinių nuo tada net padaugėjo. Prancūzijos vakaruose esančiame Rene buvo padegtas autobusas, o dėl apgadintos elektros linijos šalies pietvakariuose sutriko traukinių ir automobilių eismas.
Vidaus reikalų ministras Bruno Retailleau (Briuno Retajo) pranešė, kad iki vakaro į gatves visoje šalyje išėjo beveik 200 tūkst. žmonių, o įtakinga profesinių sąjungų federacija CGT skelbė, kad prie protestų prisijungė beveik 250 tūkst. gyventojų.
VRM pranešė apie daugiau nei 450 areštų, šimtus sulaikytų asmenų, daugiau nei dešimtį sužeistų pareigūnų ir per 800 protesto akcijų – nuo mitingų iki padegimų gatvėse.
B. Retailleau šią dieną pavadino „pralaimėjimu tiems, kurie norėjo užblokuoti šalį“.
Protestų „Blokuokime viską“ mastas neprilygo 2018 metų „Geltonųjų liemenių“ protestų bangai, tačiau, kaip ir per pirmąją E. Macrono kadenciją, per ją buvo masiškai dislokuojami policininkai, fiksuojami smurto protrūkiai ir susirėmimai tarp pareigūnų ir demonstrantų.
Po perrinkimo 2022 metais E. Macronas susidūrė su pykčio audromis dėl nepopuliarių pensijų reformų, o 2023-iaisiais – su visoje šalyje kilusiais smurtiniais protestais, policijai Paryžiaus pakraštyje nušovus paauglį.
Vis dėlto trečiadienį Paryžiuje ir kitose Prancūzijos vietose vykusios demonstracijos bei susirėmimai su riaušių policija sustiprino jausmą dėl gresiančios krizės. Toks jausmas vėl apėmė Prancūziją po naujausios vyriausybės griūties pirmadienį, kai ministras pirmininkas Francois Bayrou (Fransua Bairu) pralaimėjo parlamento balsavimą dėl pasitikėjimo.
Protestuotojai iš karto metė iššūkį trečiadienį paskirtam F. Bayrou įpėdiniui S. Lecornu.
„Gavome kitą iš dešinės“
Protestuotojų grupes, kurios per rytinį piką ne kartą bandė užblokuoti Paryžiaus aplinkkelį, policija išvaikė ašarinėmis dujomis. Kitur sostinėje protestuotojai statė barikadas iš šiukšliadėžių ir mėtė daiktus į policijos pareigūnus.
Ugniagesiai buvo iškviesti gesinti gaisrą restorane miesto centre esančiame Šatlė rajone, kur taikiai susirinko tūkstančiai protestuotojų.
Protestai, per kuriuos taip pat buvo blokuojami keliai ir trikdomas eismas, vyko nuo pietinio Marselio uostamiesčio iki Lilio ir Kano šiaurėje, Nanto ir Reno vakaruose iki Grenoblio ir Liono pietryčiuose. Pareigūnai pranešė apie demonstracijas ir mažesniuose miestuose.
Po pietų Paryžiaus centre vykusios demonstracijos buvo taikios, o plakatai buvo nukreipti prieš E. Macroną ir jo naująjį premjerą.
„Lecornu, jūs nelaukiamas“, – skelbė plakatas, kurį laikė grafikos dizaino studentų grupė. Kitame buvo parašyta: „Macrono sprogimas“.
„Vienas ministras pirmininkas ką tik buvo nušalintas, ir iš karto gavome kitą iš dešinės, – sakė 21-erių studentas Baptiste'as Sagot (Batistas Sago). – Jie bando priversti dirbančius žmones, jaunus studentus, pensininkus – visus sunkumų patiriančius žmones – prisiimti visą naštą, o ne apmokestinti turtą.“
Pavargusi tauta
Ilgalaikis politinis nestabilumas Prancūzijoje, kai E. Macrono mažumos vyriausybės išgyveno vieną krizę po kitos, sukėlė plačiai paplitusį nepasitenkinimą.
Paryžietė protestuotoja Aglawen Vega (Aglaven Vega), slaugytoja ir valstybinių ligoninių profsąjungos delegatė, teigė, kad pyktis, kurstęs „Geltonųjų liemenių“ judėjimo protestus, niekada neatslūgo ir kad ji nori apginti Prancūzijos viešąsias paslaugas nuo privatizavimo.
„Mus valdo plėšikai, – sakė ji. – Žmonės kenčia, jiems vis sunkiau išgyventi mėnesį, išmaitinti save. Mes tampame skurdžia tauta.“
Kai kurie kritikavo sutrikimus.
„To jau šiek tiek per daug, – sakė buhalteris Bertrand'as Rivard'as (Bertranas Rivaras), vykdamas į susitikimą Paryžiuje. – Mes gyvename demokratinėje šalyje, ir žmonės neturėtų blokuoti šalies vien dėl to, kad vyriausybė nepriima teisingų sprendimų.“
Antivyriausybinė kampanija, pavadinta „Blokuokime viską“ vasarą įgavo pagreitį socialiniuose tinkluose, įskaitant platformą „Telegram“.
Rusijoje gimęs „Telegram“ įkūrėjas Pavelas Durovas, kuriam Prancūzijos teisėsauga pateikė kaltinimus dėl nusikalstamos veiklos neužkardymo susirašinėjimo programėlėje, sakė, kad didžiuojasi, jog platforma buvo panaudota mitingams prieš E. Macroną organizuoti.
Judėjimo raginimas surengti blokadų, streikų, boikotų, demonstracijų ir kitų protesto veiksmų dieną pasirodė F. Bayrou pareiškus, kad norint suvaldyti Prancūzijos skolą ir stabilizuoti viešuosius finansus, reikia sumažinti išlaidas 44 mlrd. eurų.
Jis taip pat pasiūlė iš kalendoriaus išbraukti dvi valstybines šventes – šis pasiūlymas pasirodė esąs labai nepopuliarus.
Spontaniškas judėjimas
B. Retailleau trečiadienį pareiškė, kad kairiųjų radikalai užgrobė protestų judėjimą, nors jis akivaizdžiai turi platų rėmėjų ratą.
Konservatorius B. Retailleau prisijungė prie E. Macrono centristų stovyklos, kad galėtų eiti vidaus reikalų ministro pareigas F. Bayrou vyriausybėje. Jis dabar eina laikinojo ministro pareigas, kol S. Lecornu suformuos savo kabinetą.
Jis kalbėjo apie „daugybę, kartais smurtinių“ bandymų užblokuoti šalį, tačiau teigė, kad šios pastangos galiausiai žlugo. Kartu su raginimais protestuoti internete buvo siunčiami raginimai nesipriešinti.
S. Lecornu, kuris anksčiau ėjo gynybos ministro pareigas, dabar perima užduotį spręsti Prancūzijos biudžeto sunkumus, susidurdamas su tuo pačiu politiniu nestabilumu ir plačiai paplitusiu priešiškumu E. Macronui, kuris prisidėjo prie F. Bayrou kritimo.
E. Macrono vyriausybės yra ypač nestabilios nuo tada, kai jis praėjusiais metais paleido Nacionalinę Asamblėją ir sušaukė pirmalaikius parlamento rinkimus, po kurių žemuosiuose rūmuose daugiau mandatų gavo jo oponentai.
Naujausi komentarai