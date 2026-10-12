Prancūzijos centro kairiųjų kandidatu į prezidentus išrinktas Raphaelis Glucksmannas

Centro kairiajai partijai „Place Publique“ vadovaujantis 46-erių R. Glucksmannas pirminiuose rinkimuose surinko 66 proc. iš 120 787 atiduotų balsų.
Socialistų partijos lyderis Olivier Faure'as (Olivjė Foras) liko antras su 14 proc. balsų, o likę trys kandidatai surinko mažiau nei po 10 procentų.
„Šis rezultatas siunčia stiprią žinią“, – socialiniame tinkle „X“ parašė R. Glucksmannas.
„Savo vertybėms ištikima kairė gali vienytis, valdyti ir laimėti“, – teigė jis.
R. Glucksmannas save pateikia kaip alternatyvą Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono (Emaniuelio Makrono) politikai bei lyderį, galintį įveikti kraštutinius dešiniuosius.
Visgi šiuo metu apklausose jis renka nuo 9 iki 14 proc. ir gerokai atsilieka nuo favoritės, kraštutinių dešiniųjų kandidatės Marine Le Pen (Marin Le Pen).
Jis taip pat atsilieka nuo centro dešiniųjų kandidato Edouardo Philippe'o (Eduaro Filipo), dirbusio E. Macrono premjeru, ir radikalių kairiųjų veterano Jeano-Luco Melenchono (Žano Liuko Melanšono), kurio partija boikotavo pirminius rinkimus.
Pirmasis Prancūzijos prezidento rinkimų turas numatytas balandžio 18 dieną, o antrasis – po dviejų savaičių, gegužės 2 dieną.
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