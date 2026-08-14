Prancūzijos konstitucinė taryba patvirtino įstatymą dėl mirties su medikų pagalba

Konstitucinės tarybos patvirtinimas reiškia, kad Prancūzija prisijungs prie Nyderlandų, Belgijos, Šveicarijos ir Kanados, kurios jau yra įteisinusios tokią praktiką.
Šiuo teisės aktu, kurį Prancūzijos parlamentas po kelerius metus trukusių diskusijų priėmė liepos mėnesį, įtvirtinama teisė į mirtį su medikų pagalba, kurią galės pasinaudoti kai kurie suaugusieji, sergantys nepagydoma liga.
Šis sprendimas – tai prezidento Emmanuelio Macrono pergalė, mat jis žadėjo priimti tokį įstatymą, kai 2022 m. buvo perrinktas antrai kadencijai.
Kad galėtų pasinaudoti teise į mirtį su medikų pagalba, pacientas turi būti pilnametis Prancūzijos pilietis arba ilgalaikis šalies gyventojas. Jis turi kentėti skausmą, kurio nepavyksta numalšinti gydymu arba kuris, paciento nuomone, taptų nepakeliamas, jeigu jis nuspręstų atsisakyti gydymo arba jį nutraukti.
Ar pacientas atitinka šiuos reikalavimus, turi nustatyti gydytojas, o po to komisija vertins, ar kriterijai buvo įvykdyti.
Galutinį sprendimą priima tik gydytojas, o pacientas bet kuriuo metu gali atšaukti savo sutikimą.
Pacientas mirtiną medžiagą priims pats, nebent fiziškai negali to padaryti – tokiu atveju jam gali padėti sveikatos priežiūros darbuotojas.
Nors taryba patvirtino įstatymą, ji visgi nusprendė, kad būtina patikslinti tam tikras jo nuostatas, įskaitant vadinamąją sąžinės išlygą, kuri leidžia sveikatos priežiūros specialistams atsisakyti dalyvauti procedūroje.
Konstitucinė institucija nurodė, kad ši išlyga taip pat turi būti taikoma privačioms sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose pagalba mirštantiesiems „akivaizdžiai prieštarauja“ jų misijai, su sąlyga, kad jos nėra vienintelės įstaigos, galinčios patenkinti „vietos poreikius“.
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