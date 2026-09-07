Prasidedant JAV sąjungininkų pratyboms, Šiaurės Korėja žada sukurti branduolinį karinį laivyną

Šios savaitės pratybos, kuriose dalyvauja Japonija, Pietų Korėja ir Jungtinės Valstijos, buvo pradėtos rengti 2023 m., o jų tikslas, pareigūnų teigimu, yra užkirsti kelią Pchenjano raketinėms ir branduolinėms grėsmėms.
Kaip pranešė oficiali Korėjos centrinė naujienų agentūra, Kim Jong Unas šiuos komentarus išsakė sekmadienį Vonsano uostamiestyje vykusio karo laivo „Kang Kon“, apvirtusio, kai 2025 m. gegužę buvo nuleidžiamas į vandenį, perdavimo tarnybai ceremonijos metu.
„Turėtume užtikrinti, kad, plėtojant mūsų karinį jūrų laivyną, siekiant paversti į branduolinėmis ginkluotosiomis pajėgomis, būtų vykdomos įvairiapusiškos ir veiksmingos branduolinių kovinių sistemų operacijos, skirtos realiam karui“, – ceremonijos metu sakė Kim Jong Unas.
„Gavęs nurodymą – nesvarbu, kada, – naujos kartos eskadrinis minininkas, būdamas valstybės branduolinės atsakomosios sistemos dalimi, turėtų suduoti mirtiną atsakomąjį smūgį priešams“, – pareiškė jis.
Paskelbtose nuotraukose matyti, kad ceremonijoje Kim Jong Uną lydėjo jo dukra Ju Ae, kuri, kaip teigiama, yra numatyta tapti savo tėvo įpėdine.
Praėjus šiek tiek daugiau nei metams po to, kai „Kang Kon“ – vienas iš dviejų praėjusiais metais pristatytų 5 tūkst. tonų klasės karo laivų – buvo apgadintas nuleidimo į vandenį metu, šių metų liepos mėnesį įvyko jo bandymas, kurį stebėjo ir Kim Jong Unas.
Pasak Kyungnamo universiteto profesoriaus Lim Eul-chulo, Kim Jong Uno užuomina apie „branduolinį ginkluotą laivyną“ leidžia manyti, jog šie laivai galėtų būti naudojami kaip taktinių branduolinių raketų paleidimo platformos.
Kim Jong Unas taip pat pareiškė, kad Šiaurės Korėja įgyvendina „svarbų planą“, skirtą stiprinti savo karinį jūrų laivyną, kuris pasauliui bus pademonstruotas „po aštuonių mėnesių“.
Tai galėtų būti ženklas, kad netrukus bus pristatytas svarbus strateginis objektas, pavyzdžiui, naujas povandeninis laivas, galintis gabenti iš povandeninių laivų leidžiamas balistines raketas, sakė Lim Eul-chulas.
Jo teigimu, Rytų jūroje dislokuodamas karo laivą „Kang Kon“, Pchenjanas taip pat siekia, kad bendros jūrų pratybos vyktų ir branduolinės pajėgos būtų dislokuojamos „tiesiogiai ir veikimo zonos ribose“.
Šią savaitę tarptautiniuose vandenyse į rytus ir į pietus nuo Pietų Korėjos Čedžu salos vyksiančios JAV sąjungininkų pratybos, pavadintos „Freedom Edge“, truks iki penktadienio.
Jos vyksta nepaisant to, kad prezidentas Donaldas Trumpas atšaukė kitą pratybų su Pietų Korėja ciklą, mat siekia atnaujinti diplomatinius santykius su Pchenjanu, kad galėtų derėtis dėl pastarojo branduolinės programos.
Nepaisydama D. Trumpo pastangų užmegzti ryšius, Šiaurės Korėja nerodo beveik jokių ženklų, kad ketintų atsakyti tuo pačiu: ji leidžia raketas ir smerkia sumažinto masto karines pratybas, taip pat Vašingtono pritarimą ginklų pardavimui Pietų Korėjai bei planus finansuoti programas, skirtas fiksuoti žmogaus teisių pažeidimus Šiaurės Korėjoje.
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