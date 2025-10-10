Prasidėjus paliauboms Gazos gyventojai keliauja namo

Iš pradžių nedrąsiai, vėliau didžiule kolona tūkstančiai žmonių ėjo į šiaurę bent kilometro ilgio eile iš saugesnių centrinių Gazos Ruožo rajonų link Gazos miesto, kuriame iki penktadienio paliaubų vyko nuožmus Izraelio kariuomenės puolimas.
Pasak ten buvusių AFP žurnalistų, žmonės skandavo „Dievas yra didis“, džiūgavo ir švilpė iš džiaugsmo, eidami neseniai atidarytu Viduržemio jūros pakrantės keliu.
40-metis Ibrahimas al-Helou iš Gazos miesto, anksčiau perkeltas į Gazos Ruožo teritorijos centre esančią Al Magazio pabėgėlių stovyklą, AFP sakė, kad yra susijaudinęs, bet lieka atsargus.
Pasak jo, pradėjus eiti namo, „padėtis buvo pavojinga, vyko šaudymai, todėl aš palaukiau.“
„Dabar kelias atidarytas ir mes visi tęsiame kelionę atgal į Gazą, kad patikrintume savo namus ir įvertintume padėtį“, – pridūrė jis.
35-metis Ahmadas Azzamas, kuris taip pat buvo perkeltas iš Gazos miesto į centrinę Gazos Ruožo dalį, sakė išvykęs iškart, kai sužinojo apie kariuomenės atsitraukimą.
„Kai išgirdau naujienas apie Izraelio pasitraukimą ir kad kelias bus atidarytas per artimiausias valandas, aš ir mano šeima iškart patraukėme į Al Rashido gatvę, kad grįžtume į Gazą“, – sakė jis AFP.
Jis pridūrė, kad, kaip ir I. al-Helou, iš pradžių jis manė, kad situacija yra pavojinga, ir nusprendė palaukti ant kalvos, nuo kurios matėsi pakrantės kelias.
„Tik keletas žmonių rizikuoja judėti į priekį“, – sakė jis vidurdienį, kai oficialiai prasidėjo kariuomenės pasitraukimas.
Izraelis penktadienį pranešė, kad šalies kariuomenė „pradėjo dislokuotis pagal atnaujintas dislokavimo linijas, ruošdamasi paliaubų susitarimui ir įkaitų grąžinimui“.
Atskirame arabų kalba paskelbtame pranešime Izraelis teigė, kad Gazos Ruožo pagrindinė šiaurės-pietų ašis, Salach al Din kelias, taip pat buvo atidarytas, tačiau Gazos gyventojai buvo įspėti nesiartinti prie palestiniečių teritorijoje vis dar esančios kariuomenės.
Izraelio vyriausybės atstovė spaudai Shosh Bedrosian ketvirtadienį žurnalistams sakė, kad Izraelio kariuomenė persigrupuos į vadinamąją Geltonąją liniją, nes ji palaipsniui pasitraukia pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlytą planą.
Per šį pirmąjį pasitraukimo proceso etapą kariuomenė savo kontrolėje toliau išlaikys apie 53 proc. Gazos Ruožo teritorijos.
Bėga namo
Pietiniame Chan Juniso mieste dešimtys žmonių grįžo į savo namus takais, išvalytais nuo per dvejus karo ir oro smūgių metus susikaupusių griuvėsių, pranešė ten buvęs AFP žurnalistas.
Kai grįžtantieji ėjo namo šviečiant ryto saulei netrukus po to, kai pasklido žinia, kad Izraelio pajėgos pasitraukė iš kai kurių Chan Juniso dalių, visur aplink stovėjo sugriauti ir apgadinti pastatai, kurių fasadai buvo nuplėšti sprogimų arba užgriuvo ant pamatų.
„Esame laimingi. Net jei grįžtame į griuvėsius be jokios gyvybės, bet tai bent jau yra mūsų žemė“, – AFP sakė Ameeras Abu Iyadehas.
„Grįžtame į savo teritorijas nusėti žaizdų ir pilni skausmo, bet dėkojame Dievui už šią situaciją“, – pridūrė jis šypsodamasis, ant krūtinės užsidėjęs rožinę mokyklinę kuprinę ir vienoje rankoje laikydamas gertuvę su vandeniu, o kitoje – savo mažametę dukrą.
„Su Dievo valia, visi grįš į savo teritorijas“, – sakė 32-ejų vyras, kurio kitos dvi dukros ėjo šalia jo, susikibusios už rankų.
Palestinietė Areej Abu Saadeh, kuri per karą neteko dukters ir sūnaus, sakė negalinti sulaukti, kol grįš namo.
„Jau dvejus metus esame pabėgėliais, gyvename ant šaligatvių be pastogės ir neturime kur apsistoti“, – sakė ji naujienų agentūrai AFP.
„Dabar keliaujame į Bani Suheilą, bėgame ten – aš tik noriu pasiekti savo namus“, – sakė ji, turėdama galvoje savo miestą į rytus nuo Chan Juniso.
Izraelis anksčiau sakė, kad per šios savaitės derybas Egipte visos šalys pasirašė pirmąją paliaubų susitarimo dalį, pridurdamas, kad palestiniečių kovotojų grupuotei „Hamas“ paleidus likusius gyvus ir mirusius Izraelio belaisvius „šis karas baigsis“.
