Prieš žiemą pažeidžiamiems gyventojams siūloma išvykti iš Ukrainos miestų

Sostinė Kyjivas pernai kelias savaites skendėjo tamsoje, kai Rusijos smūgiai Ukrainos energetikos sektoriui nutraukė elektros ir šilumos tiekimą spaudžiant iki -20 laipsnių Celsijaus šalčiui.
Vėstant orams, daugelis gyventojų dabar svarsto, ką daryti, jei rusai vėl puls energetikos sektorių, neatmesdami ir galimybės visiškai palikti miestą.
S. Koreckis susilaikė nuo raginimo visiems gyventojams išvykti žiemai, pavadindamas tai ekstremaliu žingsniu, tačiau nurodė, kad riboto judumo ir negalią turintys asmenys turėtų apsvarstyti alternatyvas.
Televizijai TSN sekmadienio vakarą transliuotame interviu jis teigė šį klausimą aptaręs su Kyjivo meru Vitalijumi Klyčko.
„Galbūt šiomis žmonių grupėmis iš anksto pasirūpinti turėtų giminaičiai arba miesto socialinės tarnybos?“ – kėlė klausimą jis ir pridūrė: „Tai galima padaryti iš anksto prieš žiemą.“
„Jei žmogus gyvena, pavyzdžiui, 16-ajame aukšte ir dingsta elektra, kodėl tuo metu, kai Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos specialistai privalo sutelkti dėmesį į pasekmių šalinimą, turėtume (...) rūpintis ypatingo dėmesio reikalaujančiais asmenimis?“ – tęsė jis.
„Tokiems žmonėms vertėtų rasti alternatyvią gyvenamąją vietą žiemos laikotarpiui“, – kalbėjo premjeras.
Pastarosiomis savaitėmis Rusija suintensyvino atakas prieš Kyjivą, apšaudydama sostinę dronais ir raketomis, o oro pavojaus sirenos gaudžia tiek dieną, tiek naktį.
Taikomasi į civilinę infrastruktūrą, įskaitant transporto mazgus ir sandėlius, o prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Rusiją sąmoningai siekiant sužlugdyti šalies ekonomiką.