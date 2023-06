Princas Williamas pradeda 5 metų trukmės programą, skirtą kovai su benamyste JK

Detalesnę informaciją apie programą sosto įpėdinis paskelbs per ateinančias dvi dienas, susitikdamas su šešių bandomųjų projektų komandomis. Kiekvienam jų Karališkasis fondas – labdaros organizacija, remianti Williamo ir jo žmonos Catherine (Ketrin) veiklą – skyrė iki 500 tūkst. svarų sterlingų (apie 584 tūkst. eurų).

„Tai didelis uždavinys, tačiau tvirtai tikiu, kad dirbant kartu įmanoma pasiekti, kad benamystė būtų reta, trumpa ir nepasikartojanti, todėl labai laukiu darbo su mūsų šešiomis vietomis, kad mūsų užmojis taptų realybe“, – sakoma Williamo pareiškime.

Visi šeši projektai, kuriems teikiama parama pagal iniciatyvą „Homewards“, apima bendras vietos organizacijų, privačių asmenų ir įmonių pastangas kovoti su benamyste savo bendruomenėse.

Be to, „Homewards“ taip pat tikisi pasekti Suomijos pavyzdžiu, kur žmonėms pirmiausia suteikiamas nuolatinis būstas, o tik po to bandoma spręsti kitas problemas, pavyzdžiui, piktnaudžiavimą narkotinėmis medžiagomis.

Ši iniciatyva įgyvendinama tuo metu, kai dėl didėjančių nuomos kainų ir įperkamų būstų stokos vis daugiau žmonių JK tampa benamiais, gyvenimo lygiui pasiekus žemiausią tašką nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.

Pasak Matto Downie'o (Mato Daunio), labdaros organizacijos „Crisis“, kuri bendradarbiauja su „Homewards“, vadovo, šalyje stogo virš galvos neturi apie 300 000 žmonių.

„Geriausias būdas kovoti su benamyste visų pirma yra užkirsti jai kelią, – sakė jis. – Tai matome kitose šalyse, pavyzdžiui, Suomijoje, kur benamystė beveik išnyko, ir tai matome, kai vykdome novatoriškas programas, pagal kurias žmonėms pirmiausia suteikiamas būstas.“