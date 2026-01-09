Pristatė kaip keisis amerikiečių mityba: štai ką valgys artimiausius penkis metus

Jungtinės Valstijos į naujus metus žengia su nauja mityba. Rekomendacijos atnaujinamos kas penkerius metus, tad dabar amerikiečiams pristatyta, ką jie turėtų valgyti artimiausią penkmetį. Baltieji rūmai parodė apverstą maisto piramidę.
„Ji atrodo apversta aukštyn kojomis – daug kas taip pasakytų, bet iš tikrųjų ji buvo apversta jau seniai, tik tai ištaisėme“, – sakė JAV sveikatos apsaugos sekretorius Robert F. Kennedy jaunesnysis.
Juokai juokais, tačiau valgymo įpročius teks keisti iš esmės.
„Baltymai ir sveikieji riebalai yra būtini. Ankstesnėse mitybos gairėse jie buvo klaidingai nerekomenduojami. Baigiame karą su sočiaisiais riebalais. Daržovių ir vaisių gausi mityba mažina ligų riziką geriau nei dauguma vaistų“, – teigė R. F. Kennedy jaunesnysis.
Valgyti teks ne tik daug daržovių ir vaisių, bet ir gerokai daugiau mėsos bei pieno produktų, pavyzdžiui, sūrio – gyvulinės kilmės baltymų.
„Ankstesnėse gairėse buvo rekomenduojamas toks mažas baltymų kiekis, kad dabar jį didiname nuo 50 iki 100 procentų. Vaikams reikia baltymų“, – pabrėžė Maisto ir vaistų komisaras Marty Makary.
„Tai pagrindas, kuris vėl padarys Ameriką sveiką – ne tik mus, bet ir mūsų vaikus bei vaikų vaikus, tuos, kurie gyvens po mūsų. Tegul Dievas laimina amerikiečių šeimas ir mūsų ūkininkus“, – sakė žemės ūkio sekretorė Brooke Rollins.
Maisto piramidės apačioje atsidūrė grūdai. Amerikiečiai raginami mažinti rafinuotų angliavandenių, tokių kaip balta duona ar miltinės tortilijos. Šūkis – kuo mažiau perdirbtų produktų.
„Žinia aiški – valgykite tikrą maistą“, – sakė R. F. Kennedy jaunesnysis.
Dėl alkoholio rekomendacijos tapo ne tokios aiškios – pašalintas taurės limitas, įvardytas tik saikas.
Žurnalistai domėjosi, kuo remiantis buvo pakeista formuluotė, kad vyrams leidžiami du gėrimai per dieną, o moterims – vienas, ir ar pramonė turėjo įtakos šiems pokyčiams.
„Alkoholis yra socialinis lubrikantas, kuris suartina žmones. Geriausiu atveju nemanau, kad reikėtų vartoti alkoholį, bet jis leidžia žmonėms užmegzti ryšį ir bendrauti. Taip, gairėse alkoholis yra, tik nevartokite jo per pusryčius“, – kalbėjo „Medicare & Medicaid“ paslaugų centrų administratorius Mehmet Oz.
Karas oficialiai paskelbtas ir cukrui bei saldikliams.
„Pridėtinis cukrus, ypač saldinti gėrimai, skatina medžiagų apykaitos ligas. Skelbiame karą pridėtiniam cukrui“, – pareiškė R. F. Kennedy jaunesnysis.
R. F. Kennedy jaunesnysis teigia, kad naujosios gairės „padarys Ameriką vėl sveiką“ ir taps pagrindu šalies programoms – nuo mokyklų maitinimo iki kariuomenės. Vis dėlto kai kurie ekspertai primena, kad JAV sveikatos apsaugos sekretorius anksčiau yra dalijęs ir abejotinų medicininių patarimų.
Naujausi komentarai