Prokuratūra vykdo tyrimą prieš 105 metų vyrą dėl galimo bendrininkavimo vykdant nacių nusikaltimus

Tyrimas atliekamas dėl įtarimų prisidėjus prie daugybės žmonių nužudymo, sakė prokuratūros atstovė.
Dortmundo prokuratūra, kaip centrinė institucija, nagrinėjanti nacių įvykdytus masinius nusikaltimus, yra atsakinga už tokias bylas visoje Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje.
Vyras esą tarnavo karo belaisvių stovykloje „Stalag 326“ Štukenbroko-Zenės vietovėje netoli Bylefeldo. Teutoburgo miško pakraštyje įsikūrusi stovykla pirmiausia buvo skirta sovietų karo belaisviams, kurie vėliau buvo siunčiami priverstiniams darbams.
Belaisviai kentė badą, ligas ir katastrofiškas gyvenimo sąlygas. Dešimtys tūkstančių jų mirė. Istorikų duomenimis, 1941–1945 m. šioje stovykloje iš viso buvo laikoma daugiau kaip 300 tūkst. karo belaisvių. Šiandien aukas ten mena memorialas.
Tyrimą inicijavo Liudvigsburge veikianti Centrinė nacių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Ji renka ir tikrina informaciją apie nacių nusikaltimus ir rengia tyrimus prieš įtariamus nusikaltėlius. Kovą byla buvo perduota Dortmundo prokuratūrai, kuri pradėjo ikiteisminį tyrimą, sakė atstovė.
Vokietijoje vis dar vyksta pavieniai teisiniai procesai prieš itin garbaus amžiaus žmones, kurie nacionalsocializmo laikotarpiu, be kita ko, dirbo koncentracijos stovyklose. Teismai yra nusprendę, kad tarnyba stovykloje tam tikromis aplinkybėmis gali būti laikoma bendrininkavimu nužudant, jei asmuo sąmoningai ir savo valia rėmė sistemingą žmonių žudymą.
Pagal Vokietijos teisę nužudymui ir bendrininkavimui nužudant senaties terminas netaikomas. Todėl tyrimai ir teismo procesai prieš asmenis, prisidėjusius prie nacių nusikaltimų, galimi ir dabar.
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