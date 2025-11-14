Protestuotojai užblokavo pagrindinį įėjimą į COP30 klimato derybas

COP30 susitikimuose Belene tęsiantis deryboms, Brazilijos kariai neleido demonstrantams patekti į konferencijos teritoriją, tačiau fizinių susirėmimų su protestuotojais, regis, nebuvo.
Protestuotojai vilkėjo drabužius, siejamus su čiabuvių bendruomenėmis, o kai kurie iš jų susikibo rankomis aplink demonstraciją.
Protestuotojai klimato derybas sutrikdė jau antrą kartą per keturias dienas, nors organizatoriai konferenciją pristatinėjo kaip suteikiančią galių čiabuvių gentims ir jas šlovinančią.
Konferencijos dalyviai buvo nukreipti kitu maršrutu, o delegatai į renginio vietą pateko pro kitas duris.
Jungtinių Tautų darbuotojai skubėjo perkelti metalo detektorius prie šoninių įėjimų, prie kurių nusidriekė ilgos šimtų žmonių eilės.
Protestas prie konferencijos centro prasidėjo apie 7 val. 30 min. vietos (12 val. 30 min. Lietuvos) laiku, o po maždaug pusvalandžio buvo užblokuotas pagrindinis įėjimas. Galiausiai jis buvo vėl atidarytas.
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos sekretoriato pareigūnai konferencijos dalyviams pranešė, kad taikus protestas prie renginio vietos nekelia jokio pavojaus.
Paolo Destilo (Paolas Destilas) iš aplinkosaugos grupės „Debt for Climate“ prisijungė prie protestuotojus apjuosusios žmonių grandinės, nes, jo teigimu, norėjo suteikti galimybę čiabuvių bendruomenėms išsakyti savo nuomonę.
„Tai verta bet kokio konferencijos vėlavimo“, – sakė jis ir pridūrė: „Jei tai tikrai yra čiabuvių COP, kaip nuolat tvirtina pareigūnai, tokios demonstracijos turėtų būti sveikintinos COP30.“
Demonstracija surengta po antradienio vakarą įvykusių protestų, per kuriuos čiabuviai demonstrantai susirėmė su saugumo pajėgomis ir šturmavo įėjimą. Dėl susirėmimų kai kurie patyrė nedidelių sužalojimų.
Konferencijos organizatoriai šį metinį susitikimą pristatinėjo kaip galimybę čiabuvių bendruomenėms įgyti daugiau įtakos ir galios klimato derybose.
Artėjant savaitgaliui, demonstracijų mastas, regis, didėja. Didžiausi protestai per Jungtinių Tautų klimato derybas tradiciškai rengiami šeštadienį pirmosios konferencijos savaitės pabaigoje.
COP30 vadovas penktadienį pareiškė, kad protestuotojams kyla „rimtas ir labai pagrįstas susirūpinimas“.
„Surengėme labai pozityvų, labai konstruktyvų dialogą“, – po derybų su demonstrantais, kurie jam įteikė dokumentą, kuriame išdėstė klausimus, kurie jiems kelia nerimą, sakė COP30 pirmininkas brazilas Andre Aranha Correa do Lago.
„Stengsimės spręsti visus jų rūpesčius“, – patikino jis.
Tarp Munduruku protestuotojų, kurie buvo užblokavę įėjimą į COP30, keliamų klausimų yra reikalavimai, susiję su žemės ribų nustatymu. Jie taip pat ginčija siūlomą geležinkelio liniją grūdams transportuoti.
