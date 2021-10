PSO nori 23,4 mlrd. dolerių kovai su pandemija skurdžiose šalyse

Lyginant su ekonominiais pandemijos nuostoliais ir nacionalinių ekonomikos gaivinimo paketų išlaidomis, ši suma yra maža, pabrėžė PSO. Be to, naujoji strategija padės išvengti mažiausiai 5 mln. papildomų mirčių. Tuo tarpu nevienodos galimybės atlikti testus, gauti gydymą ir vakcinas esą tik prailgina pandemiją pasaulyje. Be to, kyla pavojus, kad atsiras naujų ir pavojingesnių koronaviruso atmainų.

2020 metų balandį įsteigta iniciatyva „ACT Accelerator“ vienija vyriausybes, mokslininkus, verslininkus ir globalias sveikatos organizacijas. Jos tikslas yra paspartinti vakcinos gamybą bei testų ir gydymo metodų kūrimą ir kartu užtikrinti teisingesnę prieigą prie šių priemonių.

PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas paragino G20 valstybes prieš jų viršūnių susitikimą savaitgalį Romoje „visa apimtimi“ finansuoti naująją strategiją.