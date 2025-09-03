Putinas sako negirdėjęs apie filmą „Kremliaus burtininkas“

Ši prancūzų režisieriaus Olivier Assayaso (Olivjė Asajaso) juosta yra žvilgsnis į V. Putino karjerą išgalvoto politinio patarėjo Vadimo Baranovo akimis ir yra sukurta pagal tokio pat pavadinimo bestselerį.
52-ejų britų aktorius Jude'as Law vaidina V. Putiną filme „Kremliaus burtininkas“ („The Wizard of the Kremlin“), kuris yra vienas iš 21 filmo, besivaržančio dėl pagrindinio prizo Venecijos kino festivalyje, kuris vyks iki šeštadienio.
Per spaudos konferenciją Pekine paklaustas apie filmą ir jį suvaidinusį aktorių, V. Putinas atsakė, kad apie tai negirdėjo.
„Ne, nemačiau šio filmo. Tai netgi pirmas kartas, kai apie tai girdžiu. Negaliu komentuoti, nes nežinau“, – sakė V. Putinas žurnalistams.
O. Assayasas sakė, kad ši juosta pirmiausia yra pasakojimas apie autoritarizmą, o Rusijos perėjimas nuo chaotiškos demokratijos vėlyvaisiais praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio metais prie V. Putino moderniosios autokratijos yra įspėjimas Vakarams.
