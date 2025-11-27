Putinas vėl reikalauja atiduoti jam teritorijas

Rusijos kariuomenė lėtai stumiasi per Rytų Ukrainą brangiai kainuojančiuose mūšiuose bei skaičiumi ir ginkluotės kiekiais pranoksta Ukrainos pajėgas.
Tuo tarpu Vašingtonas atnaujino savo pastangas užbaigti beveik ketverius metus trunkantį karą, pateikdamas netikėtą planą, kurį tikisi patvirtinti per artėjančias derybas su Maskva ir Kyjivu.
„Jei Ukrainos pajėgos paliks savo kontroliuojamas teritorijas, mes nutrauksime kovines operacijas, – vizito Kirgizijoje metu sakė V. Putinas. – Jei jie to nepadarys, mes tai pasieksime karinėmis priemonėmis.“
Rusija kontroliuoja maždaug penktadalį Ukrainos teritorijos. Okupuotos žemės, kurios Kyjivas pareiškė niekada neperleisiantis, klausimas tapo pagrindine kliūtimi taikos procese.
V. Putinas pakartojo teiginį, kad Rusija apsupusi Ukrainos pajėgas Pokrovske ir Myrnohrade rytinėje Ukrainos Donecko srityje – labiausiai kovų apimtoje teritorijoje ir pagrindiniame Maskvos pajėgų taikinyje.
„Krasnoarmeiskas ir Dimitrovas yra visiškai apsupti“, – sakė jis, pavartodamas rusiškus šių miestų pavadinimus.
Jis pridūrė, kad Maskva taip pat artėja prie Vovčansko ir Siversko, taip pat artėja prie svarbaus logistikos centro Huliaipolės.
V. Putinas sakė, kad Rusijos puolimo „praktiškai neįmanoma sulaikyti, todėl mažai ką galima padaryti“.
Ukraina neigis, kad Pokrovskas ir Myrnohradas yra apsupti, ir tvirtina, kad jos pajėgos ir toliau sulaiko priešą ties fronto linija.
Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą 2022 metų vasarį, sukeldama didžiausią ginkluotą konfliktą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo.
Jis nusinešė šimtų tūkstančių žmonių gyvybes ir privertė milijonus palikti savo namus.