Putino pasiuntinys išvadino Vokietijos kanclerį užsispyrusiu kvailiu

„Gerbiamas Merzai, jūs net nedalyvaujate žaidime“, – socialiniame tinkle X parašė Rusijos specialusis pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas.
„Jūs save diskvalifikavote karo kurstymu, taikos sabotažu, nerealiais pasiūlymais, Vakarų civilizacijos savižudybe, migracija, kvailu užsispyrimu“, – parašė šis Kremliaus atstovas.
Jo komentaras pasirodė Vokietijos naujienų žurnalui „Der Spiegel“ nutekinus tariamo aukščiausių Europos Sąjungos politikų pokalbio, kuriame dalyvavo ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, stenogramą.
„Jie žaidžia žaidimus ir su jumis, ir su mumis“, – apie JAV derybininkus V. Zelenskiui sakęs F. Merzas, pranešė „Spiegel“.
Vyriausybės atstovas Berlyne teigė, kad konfidencialūs pokalbiai neviešinami bei prašė supratimo ir šiuo žiniasklaidos pranešimo atveju. Tačiau jis atkreipė dėmesį į F. Merzo pasisakymą per bendrą su Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku spaudos konferenciją pirmadienį.
Per šią spaudos konferenciją F. Merzas užsiminė apie bendrą V. Zelenskio, Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono, Didžiosios Britanijos ministro pirmininko Keiro Starmerio ir kitų partnerių Europoje pokalbį telefonu ir teigė, kad jie iš visų jėgų stengiasi išlaikyti transatlantinės bendruomenės vienybę.
Dėl karo Ukrainoje, kurį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas įsakė pradėti 2022 m. vasarį, Kremlius kaltina Vakarų valstybes. V. Putinas ne kartą teigė, kad Vakarai naudojasi Ukraina kaip priemone kariauti su Rusija.
Jungtinėse Valstijose studijavęs K. Dmitrijevas yra V. Putino derybininkas pokalbiuose su Vašingtonu. Jis laikomas įgudusiu diplomatu, daugiausia ekonominėmis paskatomis siekiančiu pelnyti JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos palankumą.
(be temos)