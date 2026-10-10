Putino pažadas Trumpui: Rusija tieks naftą JAV ir pasaulio rinkoms

D. Trumpas anksčiau paskelbė, kad Rusijos vadovas sutiko tiekti dyzeliną JAV ir pasaulio rinkoms.
„Rusijos pusė dar kartą patvirtino esanti pasirengusi tiekti naftą ir naftos produktus Amerikos bei pasaulio rinkoms“, – nurodė Kremlius savo pranešime apie lyderių derybas.
Už energetiką atsakingas Rusijos vicepremjeras Aleksandras Novakas teigė, kad Maskva pasirengusi tiekti JAV rinkai 300 tūkst. tonų dyzelino nuo spalio, 500 tūkst. tonų lapkritį ir 1 mln. tonų gruodį – tai atitinka sąlygas, kurias anksčiau nurodė D. Trumpas.
„Ilgainiui šis kiekis galėtų pasiekti 3 mln. tonų per mėnesį“, – sakė jis Rusijos naujienų agentūroms.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis iš karto pasmerkė šį siūlymą.
„Tai tikrai nesąžininga, tai tikrai neverta mūsų partnerių ir, mano požiūriu, tai silpnas sprendimas“, – žurnalistams sakė jis.
V. Zelenskis pabrėžė, kad tai reikštų „papildomus pinigus Rusijos karui“ prieš Ukrainą, ir pridūrė, jog „tai tik skatina Putiną ir suteikia jam galimybę kariauti dar intensyvesnį karą“.
Jo teigimu, Ukrainos komanda, penktadienį ir šeštadienį Floridoje susitikusi su D. Trumpo pasiuntiniais, „tiesiog pasitarnavo kaip priedanga“ šiam susitarimui su Maskva.
Kremliaus teigimu, pokalbio metu V. Putinas ir D. Trumpas taip pat aptarė „Ukrainos krizės sureguliavimą, padėtį aplink Iraną, taip pat įvairius dvišalių santykių aspektus“.