Raulis Castro po kelių mėnesių pertraukos pasirodė viešumoje

Naujienų agentūros AFP žurnalistai Havanoje pranešė, kad 95-erių metų amžiaus buvęs Kubos ginkluotųjų pajėgų vadas ir buvęs prezidentas, kuriam Jungtinės Valstijos neseniai pareiškė kaltinimus, renginyje pasirodė vilkėdamas karinę uniformą.
Jam įžengus į Karlo Markso teatrą, susirinkusieji jį pasveikino audringais plojimais.
R. Castro yra paskutinis gyvas 1959 metų Kubos revoliucijos lyderis ir manoma, kad jis vis dar turi įtakos, nors iš prezidento pareigų pasitraukė 2018 metais.
Paskutinį kartą viešumoje jis pasirodė gegužės 1 dieną priešais JAV ambasadą Havanoje vykusiame renginyje, kur atrodė silpnas, o birželio pradžioje buvo parodytas valstybinės televizijos reportaže apie kitą renginį.
Gegužę JAV Floridos valstijos teismas jam pareiškė kaltinimus dėl keturių žmogžudysčių.
Kaltinimai susiję su 1996 metų vasario 24 dieną Kubos pajėgų numuštais JAV civiliniais lėktuvais.
Jungtinės Valstijos komunistų valdomai salai yra įvedusios energetinį embargą, reikalaudamos vyriausybės pasikeitimo ir nuodugnių ekonominių bei politinių reformų.
Ši krizė ir ilgametė prasta priežiūra lėmė nuolatinius elektros tiekimo nutrūkimus ir pagrindinių prekių trūkumą.
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