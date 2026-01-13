Respublikonų kongresmenas siūlo paversti Grenlandiją 51-ąja JAV valstija

Toks siūlymas pateiktas prezidentui Donaldui Trumpui vis aktyviau grasinant užimti šią autonominę Danijos teritoriją.
D. Trumpas yra pareiškęs, kad Jungtinės Valstijos perims Grenlandiją „vienu ar kitu būdu“, ir iškėlė idėją nusipirkti teritoriją arba užimti ją jėga, nepaisant griežto NATO sąjungininkės Danijos pasipriešinimo.
Atstovų Rūmų narys Randy Fine'as teigė, kad jo naujasis teisės aktas leistų D. Trumpui „imtis visų būtinų veiksmų Grenlandijai aneksuoti ar įgyti“.
Pagal jį D. Trumpo administracija taip pat turėtų pateikti Kongresui ataskaitą, kurioje būtų išsamiai išdėstyti federalinių įstatymų pakeitimai, leisiantys šiai Arkties salai tapti JAV valstija.
„Grenlandija nėra tolimas užkampis, kurį galime leisti sau ignoruoti – tai gyvybiškai svarbus nacionalinio saugumo turtas“, – sakoma R. Fine'o pareiškime.
D. Trumpas tvirtina, kad retųjų žemių mineralų išteklių turtinga Grenlandija turi būti kontroliuojama JAV, ir teigia, kad ši teritorija yra labai svarbi nacionaliniam saugumui.
Jis sako, kad jei to nepadarys JAV, Grenlandiją užims Rusija arba Kinija.
Tokiai retorikai priešinasi ir demokratai, ir respublikonai, o Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen įspėjo, kad ginkluotas JAV išpuolis prieš Grenlandiją reikštų 32 narių karinio aljanso NATO pabaigą.
NATO ir Grenlandijos vyriausybė pirmadienį pareiškė ketinančios stiprinti teritorijos gynybą, pagrindinį D. Trumpo nurodytą rūpestį.
