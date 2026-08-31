Rinkimų ekspertas: AfD sulaukia palaikymo visose gyventojų grupėse

„Partija, kuri apklausose renka apie 40 proc. balsų, tiesiog negali remtis tik viena konkrečia gyventojų grupe“, – vokiečių transliuotojui „Deutschlandfunk“ sakė Stefanas Merzas iš nuomonių tyrimo instituto „Infratest dimap“, kalbėdamas apie artėjančius Saksonijos-Anhalto žemės parlamento rinkimus rugsėjo 6 d. Žemės Konstitucijos apsaugos biuro kaip neabejotinai dešiniąja ekstremistine jėga klasifikuojama AfD apklausose aiškiai lenkia Krikščionių demokratų sąjungą (CDU), kuri šiuo metu valdo koalicijoje su socialdemokratais (SPD) ir laisvaisiais demokratais (FDP).
„Reikia pasakyti, kad dabar AfD sulaukia palaikymo visose gyventojų grupėse“, – teigė S. Merzas. Tam tikri skirtumai egzistuoja, tačiau jie esą laipsniški.
„Vyrai žymiai dažniau balsuoja už AfD nei moterys. Jaunimas ir vidutinio amžiaus žmonės tai daro dažniau nei vyresnio amžiausa, dirbantys renka AfD dažniau nei pensininkai, o tarp dirbančiųjų vėlgi dažniau balsuoja darbininkai nei tarnautojai ir valstybės tarnautojai“, – teigė rinkimų ekspertas. Be to, žmonės be vidurinio išsilavinimo už AfD balsuoja dažniau nei turintys vidurinį išsilavinimą, o kaimo vietovėse ir mažuose miesteliuose balsas už AfD atiduodamas dažniau nei didmiesčiuose.
Vis dėlto, eksperto teigimu, tai nereiškia, kad kitos visuomenės grupės nebalsuoja už šią jėgą. Nors moterys „AfD“ renkasi rečiau, tačiau, remiantis dabartinėmis apklausomis, partija Saksonijoje-Anhalte šiuo metu yra populiariausia ir tarp dailiosios lyties atstovių.
Prieš imigrantus nusiteikusi AfD partija iki šiol niekada nedalyvavo nė vienoje iš 16 Vokietijos žemių ar federalinės vyriausybės valdančiųjų koalicijų, nes visos kitos pagrindinės partijos atsisako su ja bendradarbiauti – ši politika gerai žinoma „ugniasienės“ pavadinimu.
Tačiau dabar partija turi rimtų galimybių užsitikrinti absoliučią daugumą rugsėjo 6 d. vyksiančiuose Saksonijos-Anhalto žemės rinkimuose – apklausose jos populiarumas nuolat gerokai viršija 40 proc.
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