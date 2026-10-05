Rinkimus laimėjęs Latvijos premjeras žada mažinti ministerijų skaičių

Pirmadienio rytą interviu Latvijos televizijai jis teigė, kad AS dėl koalicijos formavimo derėsis su visomis partijomis, tačiau pagrindinė bendradarbiavimo sąlyga bus pasiryžimas įsipareigoti pokyčiams. Kartu politikas leido suprasti, kad AS nedirbs koalicijoje su partija „Pirmiausia – Latvija“ (LPV).
Paklaustas apie planuojamas taupymo priemones, A. Kulbergas pripažino nenukrypsiantis nuo anksčiau paskelbto plano mažinti ministerijų skaičių. Vis dėlto, jo nuomone, šiuo metu tai nebūtų pagrindinis prioritetas, nes didžiausią dėmesį reikėtų skirti ekonomikos stiprinimui. „Taip, išlaidas būtina mažinti, tačiau tai negali vykti be ekonominio proveržio. Reikia abiejų dalykų“, – pabrėžė politikas.
Jis pridūrė, kad prieš mažinant ministerijų skaičių reikėtų atlikti išsamią ekonominę analizę, siekiant nustatyti, kas būtų svarbiausia ir naudingiausia Latvijai skatinant jos ekonomikos augimą.
Paklaustas apie galimą ministerijų pasiskirstymą būsimoje vyriausybėje, A. Kulbergas atsakė, jog šis klausimas su kolegomis dar neaptartas, tačiau aišku, kad jei jis vėl taps premjeru, AS turėtų išlaikyti finansų ministro portfelį. Kartu politikas teigė, kad AS tikrai galėtų siūlyti kandidatus į bet kurią ministro vietą.
Kaip rašė BNS, sekmadienį, suskaičiavus 99,9 proc. balsų Latvijos parlamento rinkimuose, paaiškėjo, kad už „Jungtinį sąrašą“ balsavo 35,3 proc. rinkėjų.
Tai didžiausias vienos politinės jėgos iškovotų mandatų skaičius Latvijos parlamento istorijoje. Iki šiol daugiausia vietų – 36 – 1993 metais buvo laimėjusi partija „Latvijos kelias“.
Antroje vietoje po šeštadienio rinkimų liko LPV su 13,1 proc. balsų. Toliau rikiuojasi „Suverenios valdžios“ ir „Naujųjų latvių sąjungos“ blokas su 11,71 proc., Nacionalinis aljansas su 8,9 proc., „Pažangieji“ su 7,88 proc. ir „Naujoji vienybė“ su 6,36 proc. balsų.
Atitinkamai „Jungtinis sąrašas“ Saeimoje gaus 41 vietą, LPV – 17, „Suvereni valdžia“ ir „Naujųjų latvių sąjunga“ – 15, Nacionalinis aljansas – 10, „Pažangieji“ – 10, o „Naujoji vienybė“ – septynias vietas.
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