Rio de Žaneire „nusikaltėlius“ likviduojantiems policininkams bus mokamos premijos

Panaši priemonė, praminta „Laukinių Vakarų premija“, jau galiojo nuo 1995 iki 1998 m., bet paskiau jos buvo atsisakyta dėl smarkiai išaugusio žūčių nuo Brazilijos policijos pareigūnų rankų skaičiaus.
Antradienį vakare patvirtinta naująja priemone „skatinamas smurtas, o mirtis paverčiama viešosios politikos gaire“, – sakė prieš ją balsavęs kairės įstatymų leidėjas Henrique Vieira.
Skurdžiose ir tankiai apgyvendintose Rio de Žaneiro favelose, kuriose karaliauja narkotikų prekeiviai, dažnai vyksta agresyvios policijos intervencijos.
Kad tekstas įsigaliotų, jį turi paskelbti Rio de Žaneiro gubernatorius Claudio Castro – buvusio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų prezidento Jairo Bolsonaro bendražygis.
Jame numatyta, kad pareigūnai „už sunkaus kalibro ginklų konfiskavimą arba situacijas, kai neutralizuojami nusikaltėliai“ gali gauti nuo 10 iki 150 proc. darbo užmokesčio dydžio premiją.
Juodaodžių teises ginančiai nevyriausybinei organizacijai atstovaujantis teisininkas Djeffas Amadeusas trečiadienį naujienų agentūrai AFP sakė, kad ši priemonė gali sukelti „plataus masto žudynes, kurias vykdys policijos pareigūnai, pasiryžę padaryti bet ką, kad uždirbtų daugiau pinigų“.
Oficialiais duomenimis, 2024 m. Rio de Žaneiro valstijoje per policijos intervencijas žuvo 703 žmonės – beveik po du kiekvieną dieną.
