 Rubio pareiškimas dėl JAV garantijų Ukrainai optimizmo neįkvepia

Rubio pareiškimas dėl JAV garantijų Ukrainai optimizmo neįkvepia

2025-11-27 12:32
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

JAV apie ilgalaikes saugumo garantijas Ukrainai diskutuos jau pasirašius taikos susitarimą, Europos sąjungininkams pareiškė JAV valstybės sekretorius Marco Rubio, ketvirtadienį pranešė leidinys „Politico“, remdamasis su derybų turiniu susipažinusiais šaltiniais, rašo „The Kyiv Independent“.

Rubio pareiškimas dėl JAV garantijų Ukrainai optimizmo neįkvepia
Rubio pareiškimas dėl JAV garantijų Ukrainai optimizmo neįkvepia / Scanpix nuotr.

Ukrainos pareigūnai yra sakę, kad į bet kokį susitarimą turi būti įtrauktos privalomos saugumo garantijos, kurios neleistų Rusijai pradėti naujo puolimo nutraukus ugnį arba oficialiai pasibaigus karui. Pasak „Politico“,  M. Rubio lapkričio 25 d. vykusio pokalbio metu patikino sąjungininkus, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas saugumo garantijų klausimą planuoja spręsti pasiekus susitarimą.

Vienas Europos diplomatas tvirtino, kad M. Rubio taip pat užsiminė apie neišspręstus klausimus, kurie turėtų būti išspręsti sudarius susitarimą. ES diplomatų manymu, tai Ukrainos teritorinis vientisumas ir įšaldyto Rusijos turto likimas.

Lieka neaišku, kokias garantijas suteiktų JAV. D. Trumpas atmetė galimybę Ukrainoje dislokuoti Amerikos taikdarius, o Maskva savo ruožtu įspėjo, kad bet kokius užsienio kontingentus laikytų teisėtais taikiniais. Europos sąjungininkai yra užsiminę, kad būtų pasirengę dislokuoti taikdarius, kai bus nutraukta ugnis.

Šios diskusijos buvo surengtos po to, kai Vašingtonas lapkričio viduryje Kyjivui pristatė taikos pasiūlymą. Atitinkamas projektas susilaukė kritikos, nes jame buvo pateiktos sąlygos, laikomos labai palankiomis Rusijai.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
derybos
JAV garantijos

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų