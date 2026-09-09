Rubio pradėjo turą po Lotynų Ameriką

Kelionė į Kolumbiją, Ekvadorą ir Peru vyksta po to, kai po virtinės rinkimų į valdžią ten atėjo JAV palankūs dešinieji lyderiai. Tai suteikė Vašingtonui galimybę stiprinti saugumo ir ekonominius ryšius bei pasipriešinti augančiai Kinijos įtakai.
Po derybų su prezidentu Abelardo de la Espriella Karibų jūros pakrantėje įsikūrusioje Barankiljoje, M. Rubio pareiškė, kad valdant buvusiam prezidentui Gustavo Petro tarp JAV ir Kolumbijos atsirado nenatūralus „atstumas“.
Šios dvi šalys jau seniai yra sąjungininkės kare su narkotikais, jungiančiame didžiausią pasaulyje kokaino rinką ir vieną didžiausių jo gamintojų.
Tačiau per pastaruosius ketverius metus santykiai suprastėjo – G. Petro ir prezidentas Donaldas Trumpas keitėsi aštriomis replikomis socialiniuose tinkluose, o JAV grasino nutraukti šimtų milijonų dolerių vertės finansavimą saugumui.
Kreipdamasis su griežta kritika G. Petro administracijai, M. Rubio teigė, kad naujoji vyriausybė paveldėjo „katastrofų virtinę“ ir susiduria su „pastarųjų ketverių metų klaidomis“.
Jis pažymėjo, kad abi šalys dabar turi galimybę ne tik atkurti savo „natūralius santykius“, bet ir pradėti naują bendradarbiavimo etapą, kuris bus „dar stipresnis“ nei anksčiau.
M. Rubio negailėjo pagyrų A. de la Espriellai, pavadindamas jį „stipriu žmogumi“, ir juokavo, kad pažinojo Kolumbijos vadovą dar gerokai prieš jam „prarandant protą ir pasukant į politiką“.
Jis teigė, kad neįprasta lankytis šalyje ir susitikti su valstybės vadovu, kurį asmeniškai pažinojo dar prieš šiam užimant pareigas.
Vyriausiasis JAV diplomatas politinius pokyčius Kolumbijoje ir kitur taip pat pristatė kaip platesnio regioninio atsigręžimo į Vašingtoną dalį.
„Manau, kad tai yra Vakarų pusrutulyje stebimos tendencijos – derinimosi su JAV ir JAV interesais – dalis“, – prieš išvykdamas iš Majamio sakė jis.
JAV ir Kolumbija pasirašė susitarimus dėl svarbiausių naudingųjų iškasenų tiekimo grandinių ir civilinio branduolinio bendradarbiavimo, atspindinčius Vašingtono pastangas užsitikrinti strateginius išteklius ir sustiprinti ryšius su draugiškomis vyriausybėmis.
Nuo pat birželio mėnesį iškovotos pergalės rinkimuose ir pareigų užėmimo A. de la Espriella išplėtė karinį bendradarbiavimą su Vašingtonu ir suintensyvino operacijas prieš narkotikų kontrabandos grupuotes.
Kolumbijos vadovas sakė, kad abi šalys atnaujina istorinę partnerystę, kuri buvo „nutrūkusi ketveriems metams“, ir kad Bogota siekia tapti pagrindine Vašingtono saugumo partnere Pietų Amerikoje.
„Grobuoniška praktika“
M. Rubio žurnalistams sakė, kad su Bogota vyksta aktyvios diskusijos dėl karinio bendradarbiavimo ir kad Kolumbijai praverstų pagalba įranga, specializuotais mokymais bei žvalgybos duomenimis.
Vašingtonas neslepia noro pasipriešinti Kinijos, Rusijos ir Irano įtakai Lotynų Amerikoje – šis prioritetas numatytas JAV administracijos nacionalinio saugumo strategijoje.
Antradienį viso regiono laikraščiuose paskelbtame nuomonės straipsnyje M. Rubio perspėjo, kad išorės jėgos, ypač Kinija, atėjo į šį pusrutulį su pažadais, kurie slepia „grobuonišką praktiką“.
Po Kolumbijos M. Rubio vyks į Ekvadorą susitikti su prezidentu Danieliu Noboa ir aptarti bendrų pastangų kovojant su narkotikų kontrabanda bei organizuotu nusikalstamumu.
Vašingtonas ir Kitas išplėtė bendradarbiavimą saugumo srityje kovojant su nusikalstamomis grupuotėmis, susijusiomis su kokaino prekyba, dėl kurios Ekvadoras tapo viena smurtingiausių regiono šalių.
Tada M. Rubio vyks į Peru, kuriai nuo liepos vadovauja prezidentė Keiko Fujimori.
Tikimasi, kad ten jis pristatys iniciatyvą „Amerikų skydas“ („Shield of the Americas“) – JAV remiamą saugumo partnerystę, skirtą regioninėms pastangoms kovojant su narkotikų kontrabanda ir tarptautiniu nusikalstamumu koordinuoti.
„Sinchronizuojame pastangas, kad apsaugotume mūsų pusrutulį nuo transnacionalinių ir regioninių grėsmių, įtraukdami Peru, kuri dabar yra svarbi ne NATO sąjungininkė, į „Amerikų skydą“, – sakė M. Rubio.
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