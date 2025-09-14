Rugsėjo 14-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.47 val., leidžiasi 19.42 val. Dienos ilgumas 12.55 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 16.41 val., teka 22.12 val.
Vardadieniai:
Eisvina, Eisvinas, Goštautas, Krescencijus, Rozalija, Salustija, Sanita, Sanija, Santa
Datos:
Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventė
Vilko vaikų atminimo diena
Rugsėjo 14-oji Lietuvos istorijoje:
1557 — pasirašyta trečioji sutartis dėl Lietuvos DK ir Livonijos ordino karinės sąjungos sudarymo prieš Rusiją.
1704 — Lietuvos-Švedijos karo metu švedai užėmė Biržų tvirtovę.
1828 — gimė Antanas Vaišvila, 1863—1864 metų sukilimo prieš carinę priespaudą žemaičių vadas.
1916 — gimė rašytojas, žurnalistas Pranas Veverskis. 1999 m. palaidotas Kaune.
2003 – Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tapo Europos čempionais.
Rugsėjo 14-oji pasaulio istorijoje:
1321 — mirė Dante Alighieri (Dantė Aligjėris) — vienas žymiausių italų poetų, „Dieviškosios komedijos“ autorius, literatūros teoretikas bei filosofas. Gimė 1265 m.
1638 — mirė Anglijos dvasininkas, kurio garbei buvo pavadintas Harvardo universitetas, John Harvard (Džonas Harvardas). Gimė 1607 m.
1741 — anglų kilmės vokiečių kompozitorius Georg Friedrich Haendel (Georgas Frydrichas Hendelis) baigė rašyti garsiąją oratoriją „Mesijas“.
1752 — Didžiojoje Britanijoje bei jos kolonijose pradėtas naudoti Grigališkasis kalendorius; laikas buvo perkeltas 11 dienų į priekį.
1770 — Danijoje priimti spaudos laisvės įstatymai.
1812 — Napoleonas Bonapartas įžengė į rusų padegtą Maskvą.
1829 — baigėsi Rusijos-Turkijos karas. Caras Nikolajus I užvaldė pietinį Kaukazą.
1851 — mirė JAV rašytojas, nuotykinių romanų autorius James Fenimore Cooper (Džeimsas Fenimoras Kuperis).
1901 — praėjus aštuonioms dienoms nuo pasikėsinimo, mirė JAV prezidentas William McKinley (Viljamas Makinlis); jo įpėdiniu tapo Theodore Roosevelt (Teodoras Ruzveltas).
1927 — autoavarijoje Nicoje (Prancūzija) žuvo JAV baleto primadona Isadora Duncan (Aisadora Dunkan).
1930 — Vokietijos nacionalsocialistai tapo antrąja pagal atstovavimą partija šalies parlamente.
1959 — sovietų kosminis aparatas „Luna-2“ tapo pirmuoju, nusileidusiu Mėnulyje.
1975 — bedarbis mokytojas Amsterdamo muziejuje virtuviniu peiliu suniokojo Rembrandt (Rembranto) paveikslą „Naktinis patrulis“.
1990 — Irako kareiviai įsiveržė į Prancūzijos ambasados teritoriją Kuveite ir pagrobė keturis diplomatus.
1999 — mirė 89 metų britų režisierius Charles Crichton (Čarlzas Krištonas), išgarsėjęs kaip filmo „Žuvelė vardu Vanda“ autorius.
2009 — paskelbta, kad Jupiteris praeito šimtmečio viduryje buvo pasigrobęs pro šalį skriejančią kometą, tačiau po dvylikos metų paleido šį laikiną palydovą. Kol kas žinomi tik penki atvejai, kai planetos buvo pasigrobusios kometas.
2022 — naujuoju Finansinių nusikaltimų tarnybos direktoriumi paskirtas Lietuvos kriminalinės policijos biuro vadovas Rolandas Kiškis.
Rugsėjo 14-oji šou pasaulyje:
1946 — gimė Pete Agnew (Pytas Egnius) iš grupės „Nazareth“.
1959 — gimė Morton Harket (Mortonas Harketas), grupės „A-ha“ narys.
1981 — pradėtas pardavinėti grupės „Pink Floyd“ filmas „The Wall“.
1982 — praėjus dienai po automobilio katastrofos, mirė aktorė ir Monako princesė Grace Kelly (Greis Keli). Gimė 1929 m.
1983 — gimė britų soul muzikos atlikėja Amy Jade Winehouse (Emi Džeid Vainhaus). Mirė 2011 m.
1985 — pirmą kartą buvo surengta muzikos televizijos MTV apdovanojimų ceremonija.
1994 — Holivudo Šlovės Taką papildė grupės „Temptations“ žvaigždė.
2009 — eidamas 58 metus nuo vėžio mirė amerikiečių kino aktorius, filmo „Purvini šokiai“ (Dirty Dancing) žvaigždė Patrick Swayze (Patrikas Sveizas). Gimė 1952 m.
2010 — dainininkui George Michael (Džordžui Maiklui) buvo skirta aštuonių savaičių laisvės atėmimo bausmė už tai, kad liepos mėnesį vairavo apsvaigęs nuo marihuanos ir automobiliu rėžėsi į parduotuvę Londone.
2014 — Šiaurės Londono Kamden Tauno rajone atidengta velionės dainininkės Amy Winehouse (Eimi Vainhauz) statula.
