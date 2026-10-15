Rumunijoje tiriamas galimas drono smūgis tanklaiviui prie šalies krantų

Nuo praėjusios savaitės dronai – kaip įtariama, Rusijos – kliudė keletą laivų prie Rumunijos ir kaimyninės Bulgarijos krantų. Tai naujausias karo Ukrainoje padarinių išplitimas Juodojoje jūroje.
Trečiadienį vakare prie Sulinos, netoli sienos su Ukraina, Rumunijos gelbėtojai skubėjo į pagalbą su Komorų vėliava plaukiojančiam tanklaiviui „Yara J“, sakoma pranešime.
Gynybos ministras Radu Miruta (Radu Mirucė) teigė, kad laivo įgulos nariams patiems pavyko užgesinti gaisrą.
„Ar į jį pataikė dronas, ar ne – šiuo metu atliekamas tyrimas“, – sakė jis televizijos kanalui „Digi24“.
„Tai labai rimtas reikalas, atsižvelgiant į tai, kad tokie incidentai vyksta Rumunijos teritoriniuose vandenyse“, – pridūrė jis.
Laivų stebėjimo svetainėje „VesselFinder“ nurodoma, kad „Yara J“ yra cheminių ir naftos produktų tanklaivis.
R. Miruta teigė, kad kelias dienas prie Sulinos stovėjęs laivas buvo tuščias.
Gynybos ministerija pranešime spaudai anksčiau nurodė skubiai pasiuntusi du naikintuvus F-18, kai „virš Juodosios jūros buvo pastebėta oro taikinių grupė“.
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