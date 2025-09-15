Rusija išplėtė pratybas „Zapad-2025“ į Kaliningrado sritį

Remdamasi Rusijos gynybos ministerijos pranešimu, žiniasklaidos priemonė pranešė, kad pratybose dalyvauja Rusijos Baltijos laivyno jūrų pėstininkai.
Pasak oficialaus pranešimo, jie mokosi atremti „hipotetinio priešo“ išsilaipinimą Kaliningrado srities pakrantėje.
Per antrąjį etapą jūrų pėstininkai kovojo su imituojamu priešo išsilaipinimo pajėgų korpusu, panaudodami šaulių ginklus ir šarvuočius BTR-82A. Imituodami pakrantės gynybą, jie panaudojo kovos su raketomis ir artilerija sistemą „Berežok“, kad sunaikintų priešo jūrų droną.
Viso šio pratybų etapo metu viršgarsiniai bombonešiai Tu-22M3 patruliavo neutraliuose Barenco jūros vandenyse. Jie taip pat keturias valandas vykdė „kovines mokymo misijas“ virš Barenco jūros.
Pasak Baltarusijos gynybos ministerijos, rugsėjo 15 d. vienas iš pratybų „Zapad-2025“ etapų vyksta 227-ajame jungtiniame kariniame poligone Minsko srityje.
Prasidedant Baltarusijos ir Rusijos bendroms ginkluotųjų pajėgų strateginėms pratyboms „Zapad-2025“, abi šalys sakė, kad pratybos vyks Baltarusijos teritorijoje, poligonuose šalies viduryje arba rytiniuose regionuose, vadino jas gynybinio pobūdžio.
Dėl šių pratybų ir Rusijos dronų įsiveržimo į Lenkijos oro erdvę rugsėjo 11 d. Lenkija paskelbė dislokuojanti apie 40 tūkst. karių palei savo sienas su Baltarusija ir Rusija. Lenkijos valdžia teigė, kad vienas iš „Zapad-2025“ tikslų yra imituoti puolimą vadinamajame Suvalkų koridoriuje – siaurame ruože palei Lenkijos ir Lietuvos sieną tarp Baltarusijos ir Rusijos Kaliningrado srities.
