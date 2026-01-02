Rusijai neleidžiama grįžti į žiemos olimpines žaidynes, net jei karas Ukrainoje baigsis

Apie tai duodama interviu Italijos dienraščiui „Corriere della Sera“ paskelbė Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) prezidentė Kirsten Coventry, pranešė naujienų agentūros „Ukrinform“ ir „Reuters“.
Anot K. Coventry, TOK sprendimo, leidžiančio Rusijos sportininkams vasarį vyksiančiose žaidynėse dalyvauti tik kaip neutraliems, tai yra sau patiems, o ne savo šaliai atstovaujantiems sportininkams, šiuo metu niekas nepakeis.
Po to, kai Rusija 2022 m. vasarį pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, TOK uždraudė Rusijai ir Baltarusijai dalyvauti varžybose. Rugsėjo mėnesį TOK priėmė sprendimą, kad Milane ir Kortinoje rusai ir baltarusiai varžysis kaip individualūs sportininkai, be nacionalinės vėliavos ir himno.
Kituose savo išsakytuose komentaruose K. Coventry teigė, kad kelete miestų rengiamos Olimpinės žaidynės, kaip tai įvyks Italijoje, taps „naująja norma“, o Milano ir Kortinos žaidynės bus naudingas orientyras ateičiai.
Milano ir Kortinos žaidynės prasidės vasario 6 d. ir tęsis iki to paties mėnesio 22 dienos.
Kaip pranešė „Ukrinform“, TOK rekomenduoja leisti Rusijos ir Baltarusijos sportininkams dalyvauti tarptautinėse jaunimo lygio varžybose.
