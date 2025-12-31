Rusija išsikvietė Lietuvos, Latvijos ir Estijos reikalų patikėtinius

„Gruodžio 30 d. Latvijos, Lietuvos ir Estijos reikalų patikėtiniai buvo iškviesti į Rusijos užsienio reikalų ministeriją, kur jiems buvo pareikštas griežtas protestas dėl šių šalių nedraugiškų valdžios institucijų įvestų taisyklių, susijusių su Rusijos ambasadų Rygoje, Vilniuje ir Taline administracine ir ekonomine veikla“, – teigiama Rusijos užsienio reikalų ministerijos pranešime, kurį cituoja valstybinė naujienų agentūra TASS.
Diplomatinių misijų vadovai buvo informuoti, kad „Rusijos pusė pasilieka teisę imtis atitinkamų atsakomųjų priemonių“.
„Baltijos diplomatai buvo informuoti, kad įvedami neteisėti reikalavimai žymiai apsunkins Rusijos užsienio misijų darbą ir grubiai pažeis 1961 m. Vienos konvencijos dėl diplomatinių santykių 25 straipsnį. Pagal šį straipsnį Latvija, Lietuva ir Estija, kaip priimančiosios šalys, yra įpareigotos suteikti „visas sąlygas“ atstovavimo funkcijoms vykdyti. (...) Šių priemonių diskriminacinis pobūdis taip pat prieštarauja Vienos konvencijos 47 straipsnio 1 daliai, pagal kurią taikant Konvencijos nuostatas priimančioji šalis neturi diskriminuoti valstybių“, – priduriama pareiškime.
Kaip skelbta, trečiadienį Lietuvos Užsienio reikalų ministerija (URM) Rusijos ambasados atstovui įteikė protesto notą dėl Kremliaus pajėgų Ukrainoje įvykdytų karo nusikaltimų.
Protesto nota įteikta reaguojant į gruodžio 20 d. užfiksuotą įvykį, kai Rusijos kariškiai netoli Zaporižos srityje esančios Huliaipolės gyvenvietės sušaudė tris Ukrainos karo belaisvius. Ministerijos teigimu, gruodžio 27 d. analogiškas nusikaltimas įvykdytas ir prieš du Ukrainos karo belaisvius netoli Šachovės gyvenvietės (Donecko sritis). Tai pat atkreipiamas dėmesys į gruodžio 21 d. įvykdytą karo nusikaltimą Pokrovsko mieste, kur Rusijos kariškiai įvykdė septynių civilių gyventojų egzekuciją.
Ministerijos duomenimis, šiemet tai jau 27-a Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Rusijai įteikta protesto nota dėl jos toliau vykdomos agresijos prieš Ukrainą ir karo nusikaltimų prieš Ukrainos karo belaisvius ir civilius.
