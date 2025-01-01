„Rusijos skaitmeninės plėtros ministerija planuoja paleisti vieningą IMEI numerių – unikalių mobiliųjų telefonų numerių – registrą. Nuo 2027 m. IMEI numeriai bus griežtai susieti su abonentų numeriais, o nuo 2028 m. prie tinklo galės prisijungti tik tie įrenginiai, kurie bus įtraukti į valstybinę duomenų bazę“, – sakoma pranešime.
Iš esmės tai reiškia, kad neregistruotuose telefonuose nebus galima naudoti SIM kortelės. Iniciatyva pateikiama kaip techninis rinkos reguliavimas, tačiau iš esmės sukuriama infrastruktūra visų mobiliųjų įrenginių registracijai. Tokia registracija Rusijoje bus privaloma ir mokama, o valstybė gaus papildomą pajamų šaltinį iš piliečių.
CCD pabrėžė, kad totalitarinėje Rusijoje mobilusis ryšys nebėra privati paslauga, o priemonė valstybei stebėti piliečius. Prisidengdama „tvarkos“ ir „saugumo“ dingstimi, valdžia griežtina piliečių komunikavimo kontrolę ir pamažu pereina prie visiško informacinio izoliavimo modelio.
Rusija taip pat rengiasi visiškai užblokuoti „YouTube“, tai bus kitas sistemingos Rusijos gyventojų skaitmeninės izoliacijos etapas.
