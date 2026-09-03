Rusija pareikalavo nedelsiant paleisti Norvegijos areštuotą laivą

Norvegijai priklausančio Svalbardo salyno, esančio už tūkstančio kilometrų į pietus nuo Šiaurės ašigalio, gubernatorius trečiadienį paskelbė, kad, remiantis rugpjūčio 31 d. teismo nutartimi, buvo areštuotas laivas „Profesor Molčianov“.
„Naftogaz“ reikalauja iš Rusijos 4,22 mlrd. JAV dolerių kompensacijos už turtą, neteisėtai konfiskuotą po to, kai 2014 m. Maskva aneksavo Krymą.
2023 m. Hagos arbitražo teismas priėmė Ukrainos įmonei palankų sprendimą ir Norvegija šį sprendimą pripažįsta.
Kol bus priimtas naujas gubernatoriaus arba Norvegijos teismų sprendimas, mokslinių tyrimų laivas „Profesor Molčianov“, kuris daugiausia naudojamas ekspedicijoms, šiuo metu stovi prisišvartavęs prie krantinės Barencburge – Rusijos valdomoje kalnakasių gyvenvietėje Svalbarde, pranešė gubernatoriaus kanceliarija.
Rusijos ambasada Norvegijoje pasmerkė, jos teigimu, „politiškai motyvuotą tarptautinės teisės pažeidimą“, ir pareiškė pateiksianti apeliacinį skundą.
„Reikalaujame nedelsiant paleisti laivą ir užtikrinti keleivių bei įgulos saugumą“, – teigiama naujienų agentūrai AFP atsiųstame ambasados elektroniniame laiške.
Tuo tarpu Norvegijos valdžios institucijos pareiškė nesančios šios bylos „šalimi“.
„Kaip institucija, atsakinga už teismo sprendimų vykdymą, Svalbardo gubernatorius privalo įgyvendinti teismo nutartį“, – naujienų agentūrai AFP paaiškino Norvegijos teisingumo ministerijos atstovas spaudai Frankas Lynumas.
„Tai taikoma visoms turto arešto ir priverstinio vykdymo byloms, nepriklausomai nuo susijusiųjų šalių“, – pridūrė jis, pažymėdamas, kad šis klausimas buvo sprendžiamas „įprasta tvarka Norvegijos teismuose“.
Pasak Rusijos ambasados, laivas, konfiskuotas įgyvendinant sankcijas, kurias Norvegija įvedė po Rusijos invazijos į Ukrainą, yra vienintelis Rusijos gyvenviečių Svalbarde aprūpinimo kanalas.
Šiam Arkties salynui galioja 1920 m. Paryžiaus sutartis.
Nors šia sutartimi pripažįstamas Norvegijos suverenitetas, ji taip pat suteikia visų susitariančiųjų šalių piliečiams teisę „visiškai lygiomis teisėmis“ naudoti joje esančius gamtinius išteklius.
Rusija Barencburgo kaime, kuriame gyvena apie 350 rusų ir rusakalbių ukrainiečių, taip pat dar vienoje mažesnėje Pyramideno gyvenvietėje eksploatuoja anglies kasyklą.
Oslas pabrėžia, kad sutartimi garantuojamos teisės neatleidžia kitų šalių piliečių ar įmonių nuo pareigos laikytis Norvegijos įstatymų ir teisės aktų.
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