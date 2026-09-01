Prieš tai Vokietijos vidaus reikalų ministras Alexanderis Dobrindtas ir užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas (CDU) apkaltino Rusiją dėl drono incidento Leipcigo/Halės oro uoste ir paskelbė apie baudžiamąsias priemones.
Pasak J. Wadephulo, bus uždarytas Rusijos konsulatas Bonoje. Be to, bus nutraukta sutartis su Rusų namais Berlyne. Atsižvelgiant į jau anksčiau kilusias diskusijas dėl Rusų namų uždarymo, Maskvoje buvo svarstoma, kad tokiu atveju savo veiklą turėtų nutraukti Goethe institutas.
M. Zacharova pareiškė, kad Maskva kaltina Vokietiją dėl dalyvavimo teroristiniuose išpuoliuose prieš Rusijos piliečius. Vokietija yra didžiausia Ukrainos rėmėja.
„Berlynas remia terorizmą“, – sakė M. Zacharova, turėdama omenyje Vokietijos ginklų tiekimą Ukrainai ir milijardinę paramą.
Rusija neigė savo dalyvavimą incidente Leipcige ir tvirtino, kad tai provokacija, „tarnaujanti išskirtinai Kyjivo ir Europos politinio elito militaristinio sparno tikslams“. Ukrainai ir vyriausybėms Europoje reikia argumentų, kad galėtų toliau skirti „neribotas finansines lėšas korumpuotam režimui“, sakoma ankstesniame Rusijos ambasados Berlyne pranešime.
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