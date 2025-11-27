Rusija uždaro Lenkijos konsulatą Sibire

Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad Gdansko konsulato uždarymas yra „priešiškas ir nepagrįstas žingsnis“, ir pareiškė, kad Lenkijos atstovybė Irkutske, Sibire, turi būti uždaryta iki gruodžio pabaigos.
Anksčiau šį mėnesį lenkų Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad paskutinis Rusijos konsulatas Lenkijoje bus uždarytas iki gruodžio 23 dienos.
Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis kiek anksčiau paskelbė apie Rusijos konsulato Gdanske uždarymą. Jis paaiškino, kad sprendimas priimtas reaguojant į neseniai įvykdytus sabotažo išpuolius prieš Lenkijos geležinkelių sistemą.
R. Sikorskis apkaltino Rusijos karinę žvalgybos agentūrą GRU organizavus diversijos aktus palei Lenkijos geležinkelio liniją.
2024-aisiais Varšuva uždarė Rusijos konsulatą Poznanėje, o šių metų gegužę – Krokuvoje. Rusija atsakė tuo pačiu ir uždarė Lenkijos konsulatus Sankt Peterburge bei Kaliningrade.
Rusijos ambasada Varšuvoje tebėra atidaryta.
Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad imsis atsakomųjų veiksmų.
Šiuo metu Lenkijos diplomatinė atstovybė Rusijoje susideda iš ambasados Maskvoje ir generalinio konsulato Irkutske.
