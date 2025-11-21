Įtariamasis dėl diversijų prieš Lenkijos geležinkelius greičiausiai dirbo GRU

Portalas išsiaiškino, kad vienas iš dviejų įtariamųjų, Jevhenijus Ivanovas, yra Estijoje gimęs Ukrainos pilietis, pastaraisiais metais gyvenantis Rusijoje. Įtariama, kad 2024 metų pradžioje Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios valdybos darbuotojas Jurijus Sizovas jį užverbavo įvykdyti diversiją Ukrainos dronų gamybos įmonėje.
Gegužės mėnesį Lvivo teismas už akių nuteisė J. Ivanovą ir J. Sizovą už išpuolio rengimą ir skyrė jiems 15 metų laisvės atėmimo bausmę. Remiantis teismo bylos medžiaga, J. Sizovas taip pat planavo teroristinius išpuolius Kyjive, nukreiptus prieš prekybos centrus ir kavines, ir jiems vadovavo.
Trečiadienį Lenkijos prokurorai už akių pareiškė kaltinimus J. Ivanovui ir kitam įtariamajam, Oleksandrui K., dėl išpuolių Lenkijos geležinkelio linijoje.
Kaltinimai pateikti po dviejų savaitgalį įvykusių incidentų geležinkelio linijoje, jungiančioje Varšuvą su Dorohusko stotimi pasienyje su Ukraina. Per vieną išpuolį sprogstamasis įtaisas sugadino bėgius, o per kitą išpuolį sugadinta infrastruktūra privertė traukinį, kuriuo važiavo 475 keleiviai, staiga avariniu būdu sustoti.
Nacionalinės prokuratūros atstovas Przemyslawas Nowakas (Pšemislavas Novakas) tuomet sakė, kad kaltinimai apima „teroristinio pobūdžio diversinius veiksmus Rusijos Federacijos žvalgybos tarnybų vardu prieš Lenkijos Respubliką (...), katastrofos grėsmės sukėlimą sausumos eisme ir sprogmenų panaudojimą – nusikaltimus, už kuriuos baudžiama laisvės atėmimu iki gyvos galvos“.
Ketvirtadienio rytą Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Maciejus Wewioras (Macejus Vevioras) naujienų agentūrai PAP pranešė, kad Lenkija paprašė išduoti du diversijomis prieš geležinkelius įtariamus ukrainiečius, kurie pabėgo į Baltarusiją.
Jis pridūrė, kad atitinkama diplomatinė nota buvo įteikta Baltarusijos reikalų patikėtiniui, kuris trečiadienį buvo iškviestas į URM.
