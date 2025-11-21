 Įtariamasis dėl diversijų prieš Lenkijos geležinkelius greičiausiai dirbo GRU

Įtariamasis dėl diversijų prieš Lenkijos geležinkelius greičiausiai dirbo GRU

2025-11-21 10:39
BNS inf.

Vienas iš dviejų Ukrainos piliečių, įtariamų neseniai įvykdžius diversijas Lenkijos geležinkelio linijoje, tikriausiai dirba Rusijos karinei žvalgybai (GRU), pranešė Lvive įsikūręs portalas „Zaxid.net“.

Įtariamasis dėl diversijų prieš Lenkijos geležinkelius greičiausiai dirbo GRU
Įtariamasis dėl diversijų prieš Lenkijos geležinkelius greičiausiai dirbo GRU / Scanpix nuotr.

Portalas išsiaiškino, kad vienas iš dviejų įtariamųjų, Jevhenijus Ivanovas, yra Estijoje gimęs Ukrainos pilietis, pastaraisiais metais gyvenantis Rusijoje. Įtariama, kad 2024 metų pradžioje Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios valdybos darbuotojas Jurijus Sizovas jį užverbavo įvykdyti diversiją Ukrainos dronų gamybos įmonėje.

Gegužės mėnesį Lvivo teismas už akių nuteisė J. Ivanovą ir J. Sizovą už išpuolio rengimą ir skyrė jiems 15 metų laisvės atėmimo bausmę. Remiantis teismo bylos medžiaga, J. Sizovas taip pat planavo teroristinius išpuolius Kyjive, nukreiptus prieš prekybos centrus ir kavines, ir jiems vadovavo.

Trečiadienį Lenkijos prokurorai už akių pareiškė kaltinimus J. Ivanovui ir kitam įtariamajam, Oleksandrui K., dėl išpuolių Lenkijos geležinkelio linijoje.

Kaltinimai pateikti po dviejų savaitgalį įvykusių incidentų geležinkelio linijoje, jungiančioje Varšuvą su Dorohusko stotimi pasienyje su Ukraina. Per vieną išpuolį sprogstamasis įtaisas sugadino bėgius, o per kitą išpuolį sugadinta infrastruktūra privertė traukinį, kuriuo važiavo 475 keleiviai, staiga avariniu būdu sustoti.

Nacionalinės prokuratūros atstovas Przemyslawas Nowakas (Pšemislavas Novakas) tuomet sakė, kad kaltinimai apima „teroristinio pobūdžio diversinius veiksmus Rusijos Federacijos žvalgybos tarnybų vardu prieš Lenkijos Respubliką (...), katastrofos grėsmės sukėlimą sausumos eisme ir sprogmenų panaudojimą – nusikaltimus, už kuriuos baudžiama laisvės atėmimu iki gyvos galvos“.

Ketvirtadienio rytą Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Maciejus Wewioras (Macejus Vevioras) naujienų agentūrai PAP pranešė, kad Lenkija paprašė išduoti du diversijomis prieš geležinkelius įtariamus ukrainiečius, kurie pabėgo į Baltarusiją.

Jis pridūrė, kad atitinkama diplomatinė nota buvo įteikta Baltarusijos reikalų patikėtiniui, kuris trečiadienį buvo iškviestas į URM.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
Rusija
diversija
susprogdinti bėgiai
geležinkelis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Tankistai
O kam neaišku, kad dirba GRU? Tarp įleistų imigrantų, kas trečias yra GRU banditas. Pažiūrėkite į jų snukius... Kodėl jie vis dar Lietuvos teritorijoje? Negi tie "mūsų" seimūnai jaučiasi tokie saugūs? Komuniagos prakeikti.
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų