Lenkija: beveik nėra abejonių dėl to, kas organizavo geležinkelio sprogdinimą

„Rusijos tarnybos nori destabilizuoti mūsų visuomenę, jos nori skleisti baimę“, – po vyriausybės Nacionalinio saugumo komiteto posėdžio kalbėjo J. Dobrzynskis.
Sekmadienį sprogstamasis įtaisas sugadino geležinkelio bėgius atkarpoje iš Varšuvos į šalies pietryčiuose esantį Liubliną. traukinio mašinistas laiku pastebėjo sugadintus bėgius ir apie tai pranešė kontrolės centrui, kuris geležinkelio ruožą iškart uždarė.
Lenkijos valdžios institucijos jau anksčiau įspėjo apie Rusijos sabotažo grėsmę dėl Varšuvos paramos Ukrainai, ketvirtus metu besiginančiai nuo Maskvos plataus masto invazijos.
Šalies geležinkelių tinklas laikomas sabotažo aktų taikiniu dėl to, kad daugelis Vakarų karinės paramos Ukrainą pasiekia būtent per Lenkiją.
