Rusijai atakuojant Ukrainą Lenkija kėlė karinius lėktuvus

Apie tai platformoje „X“ pranešė Lenkijos vyriausybės saugumo centras (RCB), skelbia „Ukrinform“.
„Rusijos oro ataka Ukrainos teritorijoje. Padėtis stebima. Lenkijos oro erdvėje skraido šalies kariniai lėktuvai“, – sakoma RCB perspėjime, išsiųstame su Ukraina besiribojančių Pakarpatės ir Liublino vaivadijų gyventojams.
Vėliau RCB išsiuntė dar vieną perspėjimą, kuriame nurodė, kad oro ataka prieš Ukrainą baigėsi ir Lenkijai grėsmės nėra.
Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo 117 iš 160 dronų, kuriais Rusija nuo spalio 9 d. vakaro atakavo Ukrainą.