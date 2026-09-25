Rusijoje dėl kaltinimų narkotikų laikymu suimtas valdžią kritikavęs žinomas politologas

51-erių metų Aleksandras Kynevas yra gerai žinomas Rusijos vidaus politikos apžvalgininkas, jau daugelį metų tyrinėjantis Maskvos politinę sistemą.
Per karą prieš Ukrainą, dėl kurio dešimtys tūkstančių žmonių išvyko į užsienį, jis liko Rusijoje, nors ir kritikavo Kremliaus sukurtą politinę sistemą ir jo pradėtą karą.
Nuo konflikto pradžios 2022 metais Maskva sustiprino represijas ir cenzūrą iki vėlyvąjį sovietinį laikotarpį primenančio lygio.
Rusijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad vienas Maskvos teismas išdavė orderį suimti A. Kynevą dėl kaltinimų neteisėtu narkotikų pardavimu ir platinimu – už tokį nusikaltimą gresia nuo 10 iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė.
Apie jo suėmimą buvo pranešta tą pačią dieną, kai valdžia paskelbė, jog galutiniai nacionalinių parlamento rinkimų rezultatai rodo, kad Vladimiro Putino partija „Vieningoji Rusija“ padidino savo absoliučią daugumą Valstybės Dūmoje – žemuosiuose parlamento rūmuose.
Pastarosiomis dienomis A. Kynevas socialiniuose tinkluose paskelbė įrašų, kuriuose komentavo balsavimo procedūras griežtai kontroliuojamuose parlamento rinkimuose, teigdamas, kad atliko „intensyvų stebėjimą“.
Vasarį valdžia jį paskelbė „užsienio agentu“, užklijavusi jam Josifo Stalino laikus primenančią etiketę, kurią naudoja prieš Kremliaus kritikus.
Aleksejus Venediktovas – Rusijoje likęs žiniasklaidos guru – socialiniuose tinkluose pareiškė, kad A. Kynevas, kuris šiuo metu sulaikytas, nepripažįsta jokios kaltės.
Kitas politologas Konstantinas Kalačiovas gynė A. Kynevą.
„Galiu jį susieti su bet kuo, tik ne su tuo“, – parašė jis platformoje „Telegram“, turėdamas omenyje kaltinimus dėl narkotikų.
„Gyvename keistais laikais, kai niekas nėra nuo nieko apsaugotas“, – pridūrė jis.
Rugsėjo 18–20 dienomis vykę Rusijos parlamento rinkimai, kuriuos Vakarai laiko rinkimų imitacija, buvo pirmieji po to, kai Maskva 2022 metais pradėjo karą prieš Ukrainą. Jie vyko be jokios reikšmingos opozicijos; Kremlius balsavimą taip pat surengė okupuotoje Ukrainos dalyje.
V. Putino valdymo metais rengiami rinkimai yra griežtai kontroliuojami Kremliaus.
(be temos)