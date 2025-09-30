Rusijoje sulaikytas prancūzų dviratininkas kalėjime bus laikomas toliau

44 metų Sofiane'as Sehili (Sofjanas Sehili) rugsėjo pradžioje buvo sulaikytas prie Rusijos ir Kinijos sienos, kai bandė pasiekti greičiausios kelionės dviračiu iš Lisabonos į Vladivostoką rekordą.
Jis turėjo galiojančią elektroninę vizą, bet, kaip teigiama, bandė kirsti sieną perėjoje, skirtoje tik Rusijos ir Kinijos piliečiams, o paskui – kitoje perėjoje, kur sienos negalima kirsti pėsčiomis, AFP sakė vienas rusų pareigūnas.
Rusijos Tolimųjų Rytų Primorės krašto teismas pratęsė jo kardomąjį kalinimą bent iki lapkričio 3-osios, AFP sakė jo advokatė Ala Kušnir.
„Aš tikrai pateiksiu skundą“ dėl kalinimo pratęsimo, pridūrė ji.
Vakarų šalys kaltina Maskvą įkaitų ėmimu – jų šalių piliečių sulaikymu pagal nepagrįstus kaltinimus, siekiant juos iškeisti į Vakaruose sulaikytus rusus.
S. Sehili yra vienas iš kelių vakariečių, kurie buvo sulaikyti Rusijoje nuo 2022 metų, kai Maskva pradėjo invaziją į Ukrainą.
