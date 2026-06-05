Rusijos interneto priežiūros institucija nuo VPN blokavimo pereina į puolimą

Bendrovė mano, kad už visus „Amnezia Free“ ir „Premium“ naudotojus paveikusios paskirstytų paslaugų trikdymo (DDoS) atakos stovi „Roskomnadzor“ – Rusijos žiniasklaidos reguliavimo institucija, atsakinga už interneto ryšio ribojimus, pranešė naujienų portalas „Meduza“.
Paslaugos kūrėjų teigimu, „Amnezia VPN“ naudotojai susiduria su prisijungimo problemomis nuo gegužės pabaigos: nebepasiekiami tam tikrose vietovėse esantys serveriai, programėlė veikia nestabiliai. Kūrėjai šiuos sutrikimus priskyrė „beprecedentei DDoS atakai tikslingo didelio skaičiaus „Amnezia VPN“ IP adresų blokavimo metu“.
Bendrovė dėl suderinto išpuolio apkaltino Rusijos valstybinę interneto priežiūros instituciją.
„Pirmąsyk galime patvirtinti, kad „Roskomnadzor“ ne tik pradėjo blokuoti VPN serverius, bet ir aktyviai puola mūsų infrastruktūrą“, – paskelbė ji.
DDoS – tai paskirstytojo atsisakymo aptarnauti kibernetinės atakos, kurios sustabdo prieigą prie interneto svetainės, apkraudamos jos serverius pertekliniu srautu. Tokio pobūdžio atakomis prieš įvairių Europos šalių valdžios institucijų interneto svetaines dažnai kaltinami prorusiški programišiai.
Pati institucija šio pareiškimo nekomentavo.
„Amnezia VPN“ atstovai apie išpuolį pirmą kartą pranešė birželio 1 d. Anot jos, su prieinamumo problemomis susidūrė ir kiti VPN paslaugų teikėjai.
Iš pradžių bendrovė prognozavo, kad visiškai atstatyti paslaugos veikimą truks keletą valandų, bet ryšio sutrikimai tebesitęsia iki šiol. Teigiama, kad ataka paveikė daugiau išteklių nei ankstesniais kartais ir paslaugų atkūrimas greičiausiai užtruks ilgiau nei įprastai.
Birželio 4 d. „Amnezia VPN“ pranešė, kad stengiasi „rasti veiksmingiausią būdą atkurti stabilų paslaugų veikimą“, ir kad „darbai vyksta visą parą“.
Bendrovė, kaip ir daugelis kitų Kremliaus interneto ribojimų apėjimo paslaugų teikėjų, veiklos sutrikimų patyrė dar gegužės viduryje. Problemas su ryšiu ji priskyrė „masiniams blokavimams, susijusiems su cenzorių veiksmais“, bet daugiau informacijos ta tema nepateikė.
Ekspertai portalui „Meduza“ teigė, kad „Roskomnadzor“ nuolat tobulina blokavimo priemones, todėl VPN paslaugų teikėjai priversti nuolat išrasti naujus būdus šioms kliūtims apeiti.
ELTA primena, kad Rusijos valdžia jau keletą mėnesių riboja mobiliojo interneto paslaugas šalies gyventojams, teigdama, kad taip bandoma sukliudyti ukrainiečių kontratakoms, kurių metu naudojami dronai jungiasi prie vietinių duomenų teikėjų.
2025 m. liepos mėnesį Rusijos valdžios institucijos įtraukė VPN naudojimą į sunkinančiųjų aplinkybių baudžiamosiose bylose sąrašą. Šis įstatymo pakeitimas įsigaliojo tų pačių metų rugsėjo 1 d.
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